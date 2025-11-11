Βοιωτία: Οι τελευταίες κλήσεις του θύματος που βρέθηκε απανθρακωμένος - Οι προστριβές για μία γυναίκα - Real.gr

Συνεχίζονται οι έρευνες για το άγριο έγκλημα στα Σκούρτα Βοιωτίας μετά την ταυτοποίηση του άνδρα που είχε βρεθεί απανθρακωμένος το βράδυ της Παρασκευής (7/11) σε αυτοκίνητο.

Τα εργαστηριακά αποτελέσματα από το DNA έδειξαν ότι πρόκειται για έναν 27χρονο υπήκοο Αλβανίας που ζούσε στη Χαλκίδα, ο οποίος εξαφανίστηκε την Τρίτη 4 Νοεμβρίου και το αυτοκίνητό του βρέθηκε παρατημένο στα Βίλια όπου θα πήγαινε για μία δουλειά όπως είχε δηλώσει σε οικείους του.

Συγκεκριμένα, εκείνη την ημέρα είχε μεταφέρει έναν φίλο του στη Θήβα όπου τον άφησε και του είπε πως εκείνος θα συνέχιζε με το αυτοκίνητό του και θα πήγαινε στα Βίλια για μία δουλειά, δίχως όμως να πει κάτι πιο συγκεκριμένο.

Ο 27χρονος ήταν παντρεμένος και μάλιστα κάλεσε την σύζυγό του όταν έφτασε στο σημείο για να την ενημερώσει. Μία θεία του ανέφερε στις Αρχές πως ο ανιψιός της με το μόνο πρόσωπο που είχε προστριβές ήταν ένας ομοεθνής τους για μία κοπέλα, ωστόσο ο τρόπος που έχασε τη ζωή του, δείχνει να προήλθε από άτομα που το σχεδίασαν και μάλιστα από καιρό και δείχνει άτομα που μάλλον γνώριζαν τι έκαναν.

Οι έρευνες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και μοιραία δεν μπορεί καμία πιθανότητα ακόμη να εξαιρεθεί. Ο 27χρονος δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις ελληνικές Αρχές για οποιαδήποτε παράνομη πράξη, χωρίς αυτό να εξαιρεί την πιθανότητα να έμπλεξε στο λάθος σημείο με τα λάθος άτομα.

Ο ιατροδικαστής εντόπισε στην απανθρακωμένη σορό ένα μεταλλικό θραύσμα που αφαιρέθηκε και θα εξεταστεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια αν πρόκειται για σφαίρα ή θραύσμα σφαίρας που είναι το πλέον πιθανό. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.