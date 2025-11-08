Βοιωτία: Συνεχίζεται το θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό - Τι ερευνούν οι Αρχές - Το χρονικό - Real.gr

Συνεχίζονται οι έρευνες για το θρίλερ στη Βοιωτία όπου άντρας βρέθηκε δεμένος με χειροπέδες σε κλεμμένο αυτοκίνητο, το οποίο οι δράστες πυρπόλησαν.

Το χρονικό

Του έβαλαν χειροπέδες, τον κλείδωσαν στο αυτοκίνητο και έβαλαν φωτιά. Ο θάνατος του άνδρα σε απομονωμένη περιοχή στα Σκούρτα Βοιωτίας ήταν μαρτυρικός. Οι δράστες σχεδίασαν με κάθε λεπτομέρεια το έγκλημα και ήθελαν να μείνει κρυφό για πολλές ημέρες, όπως αναφέρει το Mega.

«Είναι ένα δύσβατο μέρος. Ένα δρομάκι στο οποίο κυκλοφορούν μόνο με τρακτέρ. Δεν το γνωρίζει κανένας. Για να πας πρέπει να ξέρεις. Πολύ περίεργο», λένε κάτοικοι της περιοχής.

Οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών αξιολογούν την υπόθεση ως ιδιαίτερα σοβαρή. Οι δολοφόνοι δεν άφησαν τίποτα πίσω τους. Χρησιμοποίησαν ένα κλεμμένο αυτοκίνητο στο οποίο «κούμπωσαν» πλαστές πινακίδες που αντιστοιχούν σε πανομοιότυπο όχημα.

«Ήταν καμένο, μόνο λαμαρίνες. Αν είναι κάποιος ντόπιος και ξέρει τα μονοπάτια θα το βρει, αλλά σίγουρα θα το έχει ψάξει», λένε οι κάτοικοι.

Τι ερευνούν οι Αρχές

Ποιοι και γιατί ήθελαν να σβήσουν από τον χάρτη τον άγνωστο άνδρα; Δεν τα βρήκαν σε κάποια παράνομη συναλλαγή για ναρκωτικά ή μήπως το θύμα βρέθηκε τη λάθος στιγμή σε λάθος σημείο και το πλήρωσε με τη ζωή του;

«Αναζητούν στοιχεία οι αστυνομικοί για να ταυτοποιήσουν τη σορό», λέει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Η εξέταση DNA θα δώσει την απάντηση της ταυτότητας του δολοφονημένου άνδρα.