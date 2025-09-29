Βοιωτία: Τι έδειξε το πόρισμα για τον θάνατο της μητέρας της 62χρονης - Real.gr

Η ειδική ανθρωπολόγος που εξέτασε τα οστά της ηλικιωμένης δεν μπόρεσε να διαπιστώσει με ακρίβεια το χρόνο του θανάτου της.

Νέα στοιχεία ήρθαν στην επιφάνεια για το θάνατο της ηλικιωμένης και την ταφή της στον στάβλο δίπλα στο σπίτι της από την 62χρονη κόρη της προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή της και τα επιδόματα.

Σύμφωνα με το MEGA, από το πόρισμα της ειδικού ανθρωπολόγου για την ηλικιωμένη προκύπτει ότι δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια, καθώς δεν εντοπίστηκαν κακώσεις στα οστά της.

Όσο για τον χρόνο του θανάτου της, η ανθρωπολόγος δεν μπόρεσε να τον προσδιορίσει με ακρίβεια. Υπενθυμίζεται ότι η 62χρονη έχει υποστηρίξει ότι έθαψε τη μητέρα της τον Αύγουστο του 2023, όταν και πέθανε απο φυσικά αίτια.

Σημειώνεται ότι ούτε από τις έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας δεν προσδιορίζεται με ακρίβεια πότε χάθηκαν τα ίχνη της μητέρας της 62χρονης, ούτε από στοιχεία του ΕΚΦΑ προκύπτει κάτι που να μπορεί να δώσει σαφή απάντηση.