Quantcast
«Βοήθεια με πυροβόλησαν»: Νέα στοιχεία για την επίθεση σε 38χρονο στη Δροσιά - Τι λένε μάρτυρες - Real.gr
real player

«Βοήθεια με πυροβόλησαν»: Νέα στοιχεία για την επίθεση σε 38χρονο στη Δροσιά – Τι λένε μάρτυρες

10:27, 30/09/2025
«Βοήθεια με πυροβόλησαν»: Νέα στοιχεία για την επίθεση σε 38χρονο στη Δροσιά – Τι λένε μάρτυρες

Αγνωστος πυροβόλησε άνδρα την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του στην οδό Σταμάτας στη Δροσιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος, ο οποίος είπε πως είναι υπάλληλος σε εταιρεία αμυντικών συστημάτων, φέρεται να υπέδειξε ως δράστη τον πρώην της συντρόφου του, ενώ κατά τις έρευνες των αστυνομικών στο σημείο της επίθεσης εντοπίστηκαν τρεις κάλυκες.

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο δράστης φέρεται να κρυβόταν σε θάμνο και πυροβόλησε τρεις φορές τον άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε στη μέση και στο πόδι.

Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό» και η κατάσταση της υγείας του είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σταθερή.

Τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν περιέγραψε κάτοικος της περιοχής.

«Το πρωί κατά τις 6:30 ακούσαμε έναν κρότο. Μετά από λίγη ώρα ακούσαμε κάποιον να φωνάζει “βοήθεια με πυροβόλησαν”. Ακουγόταν ένας άνθρωπος αλλά ήταν μέσα στους θάμνους. Βγήκε μια γυναίκα απ’ το σπίτι, πάλι προσπαθούσαμε να εντοπίσουμε πού είναι. Ξαφνικά βγήκε ένας άνδρας με μαύρα ρούχα, μαύρη κουκούλα, καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και μας ρώτησε “πού είναι;”. Υποθέσαμε ότι είναι γείτονας, του είπαμε “κάπου εκεί στους θάμνους”. Αυτός πήγε εκεί, έβγαλε ένα πιστόλι και τον πυροβόλησε άλλες τρεις – τέσσερις φορές. Συνολικά τον πυροβόλησε σίγουρα 4-5 φορές. Όταν μπήκαμε με τους αστυνομικούς βρήκαμε έναν άνθρωπο μέσα στους θάμνους. Είχε τις αισθήσεις του, έλεγε ότι τον πυροβόλησαν στο στήθος και στο πόδι. Ο δράστης έφυγε περπατώντας και χαλαρά» είπε μάρτυρας στο Orange Press.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

LIVE: Η εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο

LIVE: Η εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο

11:50 30/09
«Βοήθεια με πυροβόλησαν»: Νέα στοιχεία για την επίθεση σε 38χρονο στη Δροσιά - Τι λένε μάρτυρες

«Βοήθεια με πυροβόλησαν»: Νέα στοιχεία για την επίθεση σε 38χρονο στη Δροσιά - Τι λένε μάρτυρες

10:27 30/09
Νετανιάχου: «Σε καμία περίπτωση» παλαιστινιακό κράτος - Ο στρατός θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Γάζας

Νετανιάχου: «Σε καμία περίπτωση» παλαιστινιακό κράτος - Ο στρατός θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Γάζας

11:40 30/09
Βασίλης Μπισμπίκης: Βίντεο-ντοκουμέντο με τη στιγμή μετά το τρακάρισμα - Οι ποινές που αντιμετωπίζει - To τηλεφώνημα γυναίκας στο ΑΤ Φιλοθέης

Βασίλης Μπισμπίκης: Βίντεο-ντοκουμέντο με τη στιγμή μετά το τρακάρισμα - Οι ποινές που αντιμετωπίζει - To τηλεφώνημα γυναίκας στο ΑΤ Φιλοθέης

08:58 30/09
Άγριος καυγάς έξω από σχολείο της Κω: Έπαιξαν μπουνιές μπροστά στα μάτια των συμμαθητών τους - BINTEO

Άγριος καυγάς έξω από σχολείο της Κω: Έπαιξαν μπουνιές μπροστά στα μάτια των συμμαθητών τους - BINTEO

08:40 30/09
Παράνομη η απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας - Κανονικά οι πτήσεις την Τετάρτη

Παράνομη η απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας - Κανονικά οι πτήσεις την Τετάρτη

11:33 30/09
Μαρίσσα Λαιμού: Τι έδειξε η νεκροψία για την αιτία του θανάτου της

Μαρίσσα Λαιμού: Τι έδειξε η νεκροψία για την αιτία του θανάτου της

08:29 30/09
ΒΙΝΤΕΟ: Σοκαριστική διάσωση γυναίκας στην Κίνα - Επιβίωσε 54 ώρες μέσα σε πηγάδι με φίδια και κουνούπια

ΒΙΝΤΕΟ: Σοκαριστική διάσωση γυναίκας στην Κίνα - Επιβίωσε 54 ώρες μέσα σε πηγάδι με φίδια και κουνούπια

11:25 30/09

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

14:04 29/09
Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

13:45 29/09
Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

13:44 29/09
Τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

Τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

12:46 29/09
Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

12:30 29/09
Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

12:15 29/09
Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

12:07 29/09
Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

11:08 29/09
Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

11:00 29/09
Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

10:51 29/09
Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

10:30 29/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved