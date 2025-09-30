«Βοήθεια με πυροβόλησαν»: Νέα στοιχεία για την επίθεση σε 38χρονο στη Δροσιά - Τι λένε μάρτυρες - Real.gr

Αγνωστος πυροβόλησε άνδρα την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του στην οδό Σταμάτας στη Δροσιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος, ο οποίος είπε πως είναι υπάλληλος σε εταιρεία αμυντικών συστημάτων, φέρεται να υπέδειξε ως δράστη τον πρώην της συντρόφου του, ενώ κατά τις έρευνες των αστυνομικών στο σημείο της επίθεσης εντοπίστηκαν τρεις κάλυκες.

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο δράστης φέρεται να κρυβόταν σε θάμνο και πυροβόλησε τρεις φορές τον άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε στη μέση και στο πόδι.

Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό» και η κατάσταση της υγείας του είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σταθερή.

Τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν περιέγραψε κάτοικος της περιοχής.

«Το πρωί κατά τις 6:30 ακούσαμε έναν κρότο. Μετά από λίγη ώρα ακούσαμε κάποιον να φωνάζει “βοήθεια με πυροβόλησαν”. Ακουγόταν ένας άνθρωπος αλλά ήταν μέσα στους θάμνους. Βγήκε μια γυναίκα απ’ το σπίτι, πάλι προσπαθούσαμε να εντοπίσουμε πού είναι. Ξαφνικά βγήκε ένας άνδρας με μαύρα ρούχα, μαύρη κουκούλα, καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και μας ρώτησε “πού είναι;”. Υποθέσαμε ότι είναι γείτονας, του είπαμε “κάπου εκεί στους θάμνους”. Αυτός πήγε εκεί, έβγαλε ένα πιστόλι και τον πυροβόλησε άλλες τρεις – τέσσερις φορές. Συνολικά τον πυροβόλησε σίγουρα 4-5 φορές. Όταν μπήκαμε με τους αστυνομικούς βρήκαμε έναν άνθρωπο μέσα στους θάμνους. Είχε τις αισθήσεις του, έλεγε ότι τον πυροβόλησαν στο στήθος και στο πόδι. Ο δράστης έφυγε περπατώντας και χαλαρά» είπε μάρτυρας στο Orange Press.