Βόλος: Αναστάτωση από φωτιά σε μονοκατοικία στο Παλαιό Λιμεναρχείο - Real.gr

Βόλος: Αναστάτωση από φωτιά σε μονοκατοικία στο Παλαιό Λιμεναρχείο
Βόλος: Αναστάτωση από φωτιά σε μονοκατοικία στο Παλαιό Λιμεναρχείο

08:52, 20/01/2026
Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί, από φωτιά σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στο Π. Λιμεναρχείο για την οποία ενημερώθηκε στις 7.30 περίπου το πρωί η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου, ενώ επί τόπου έσπευσαν τρία οχήματα με υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Η φωτιά προκλήθηκε σε οικία στη συμβολή των οδών Μητροπολίτου Γρηγορίου με Λήμνου, ακριβώς δίπλα απ το 9ο Δ.Σ. Βόλου.

Το σπίτι είχε εγκαταλειφθεί μετά τις πλημμύρες, ενώ ο ιδιοκτήτης σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμαζόταν να κάνει ενέργειες ένταξης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης για τις κατοικίες.

Στον χώρο, σύμφωνα με μαρτυρίες, αλλά και καταγγελία του ίδιου, μπαινόβγαιναν χρήστες ναρκωτικών ουσιών, ενώ είχε κάνει καταγγελία και στην Αστυνομία.

 

