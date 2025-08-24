Βόλος: Ποινική δίωξη στον 40χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του - Την Τρίτη η απολογία του - Real.gr

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας άσκησε ο εισαγγελέας στον 40χρονο δράστη της γυναικοκτονίας. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί στον ανακριτή την Τρίτη.

Ο δράστης συνελήφθη το Σάββατο. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν σε ένα οικόπεδο στο κέντρο της πόλης και μόλις 300 μέτρα από το σπίτι του εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο συζυγοκτόνος κρυβόταν για αρκετές ώρες στο οικόπεδο, φορώντας διαφορετικά ρούχα τα οποία βρήκε σε έναν κάδο απορριμάτων. Τελικά, ένας κάτοικος τον είδε να κοιμάται πίσω από κάτι θάμνους και ειδοποίησε τις Αρχές.

Κατά τη σύλληψή του εμφανίστηκε αμετανόητος και φώναζε στους αστυνομικούς ότι τη σκότωσε γιατί τον απατούσε. «Καλά της έκανα», δήλωσε κυνικά στις Αρχές.

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο 40χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και μόλις τον περασμένο Ιούνιο είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.