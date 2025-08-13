Βόλος: Επεισόδια για την άφιξη κρουαζιερόπλοιου με Ισραηλινούς τουρίστες - Real.gr

Ένταση σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί έξω από την είσοδο του επιβατηγού λιμένα Βόλου όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να μπουν στο λιμάνι του Βόλου.

Οι διαδηλωτές, συγκεντρώθηκαν αρχικά στον κόμβο των ΚΤΕΛ, όπου προσπάθησαν να προσεγγίσουν το εμπορικό λιμάνι του Βόλου, όπου λίγο μετά τις 8 “έδεσε” το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris, το οποίο μετέφερε, μεταξύ άλλων, και Ισραηλινούς τουρίστες.

Οι συγκεντρωμένοι πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της πόλης κατέληξαν στην είσοδο επιβατηγού λιμανιού, όπου επιχείρησαν να μπουν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν εντάσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Στη συνέχεια οι διαδηλωτές έκαναν πορεία στο κέντρο της πόλης.

ΠΗΓΗ: Magnesianews.gr, taxydromos.gr