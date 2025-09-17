Βόλος: Επίθεση με αβγά δέχθηκε νεαρή κοπέλα – ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
Βόλος: Επίθεση με αβγά δέχθηκε νεαρή κοπέλα – ΒΙΝΤΕΟ
Βόλος: Επίθεση με αβγά δέχθηκε νεαρή κοπέλα – ΒΙΝΤΕΟ

12:07, 17/09/2025
Βόλος: Επίθεση με αβγά δέχθηκε νεαρή κοπέλα – ΒΙΝΤΕΟ

Μια κακόγουστη και επικίνδυνη φάρσα από παρέες νεαρών αγοριών έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες αναστάτωση στο κέντρο του Βόλου.

Σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών, οι νεαροί κρύβονται σε μπαλκόνια πολυκατοικιών και ταράτσες και πετούν αυγά σε ανυποψίαστους περαστικούς, μετατρέποντας μια απλή βόλτα στο κέντρο σε δυσάρεστη εμπειρία.

Τα παράπονα πολιτών έχουν πολλαπλασιαστεί, καθώς αρκετοί δέχθηκαν «επίθεση» από τα απρόσμενα ιπτάμενα… βλήματα. Όπως καταγγέλλουν στο thenewspaper, δεν πρόκειται απλώς για μια φάρσα που λερώνει ρούχα, αλλά για μια πράξη που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, δεδομένης της ταχύτητας με την οποία εκτοξεύονται τα αυγά.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που κατέγραψε με το κινητό της τηλέφωνο μία νεαρή κοπέλα, όταν βρέθηκε στο στόχαστρο των νεαρών. Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι άγνωστοι την «έλουσαν» στην κυριολεξία με αυγά, τα οποία έσπασαν πάνω στο κορμί της, λερώνοντάς την από την κορυφή μέχρι τα ρούχα της, ενώ ένα από αυτά την χτύπησε και στο πρόσωπο. Το βίντεο προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και πλήθος επικριτικών σχολίων για τη συμπεριφορά των νεαρών.

 

@efthimia1 Μην πετάτε αυγά στον κόσμο πλιζ #fyp #forupage #greece #greektiktok #volos ♬ Mpikan Ta Gidia Sto Mantri – Efi Thodi

Κάτοικοι και καταστηματάρχες της περιοχής ζητούν την παρέμβαση των αρχών, τονίζοντας ότι η φάρσα έχει ξεπεράσει τα όρια του αστείου και εξελίσσεται σε επικίνδυνο φαινόμενο. Όπως αναφέρουν, η Αστυνομία οφείλει να εντοπίσει και να συνετίσει τους δράστες, πριν συμβεί κάποιο σοβαρό ατύχημα.

 

