Βόλος: Φωτιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στη ΒΙΠΕ - Ήχησε το 112 - Real.gr

Βόλος: Φωτιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στη ΒΙΠΕ – Ήχησε το 112

17:38, 09/09/2025
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά, το απόγευμα της Τρίτης, στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ Βελεστίνου, στη Μαγνησία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε βιομηχανική εγκατάσταση και στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

 

 

Στους κατοίκους της περιοχής εστάλη μήνυμα του 112, το οποίο τους προειδοποιεί να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρά τους, εξαιτίας επικίνδυνων καπνών, λόγω της φωτιάς.

 

 

