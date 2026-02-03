Βόλος: Γυναίκα τραυματίστηκε όταν κατέρρευσε μπαλκόνι - Real.gr

Αναστάτωση εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας στον Βόλο, όταν 41χρονη γυναίκα έπεσε στο έδαφος μετά από κατάρρευση μπαλκονιού στο σπίτι όπου διαμένει.

Όλα έγιναν στη συμβολή των οδών Αχιλλοπούλου και Αδμήτου, σε ένα διώροφο κτίριο όπου κατοικούν δύο αδελφές. Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, η 41χρονη βρισκόταν στο μπαλκόνι και επιχείρησε να κατέβει μέσω της εξωτερικής σκάλας προς το ισόγειο, όταν το μπαλκόνι υποχώρησε και κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να βρεθεί ανάμεσα σε μπάζα.

Παρά την πτώση, η γυναίκα στάθηκε τυχερή, καθώς δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Φέρει ελαφρές κακώσεις και μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου για προληπτικές εξετάσεις.

Τον θόρυβο από την κατάρρευση και τις φωνές της γυναίκας άκουσαν περίοικοι, οι οποίοι βγήκαν έντρομοι στον δρόμο και ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.