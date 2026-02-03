Quantcast
Βόλος: Γυναίκα τραυματίστηκε όταν κατέρρευσε μπαλκόνι - Real.gr
real player

Βόλος: Γυναίκα τραυματίστηκε όταν κατέρρευσε μπαλκόνι

13:47, 03/02/2026
Βόλος: Γυναίκα τραυματίστηκε όταν κατέρρευσε μπαλκόνι

Αναστάτωση εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας στον Βόλο, όταν 41χρονη γυναίκα έπεσε στο έδαφος μετά από κατάρρευση μπαλκονιού στο σπίτι όπου διαμένει.

Όλα έγιναν στη συμβολή των οδών Αχιλλοπούλου και Αδμήτου, σε ένα διώροφο κτίριο όπου κατοικούν δύο αδελφές. Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, η 41χρονη βρισκόταν στο μπαλκόνι και επιχείρησε να κατέβει μέσω της εξωτερικής σκάλας προς το ισόγειο, όταν το μπαλκόνι υποχώρησε και κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να βρεθεί ανάμεσα σε μπάζα.

Παρά την πτώση, η γυναίκα στάθηκε τυχερή, καθώς δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Φέρει ελαφρές κακώσεις και μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου για προληπτικές εξετάσεις.

Τον θόρυβο από την κατάρρευση και τις φωνές της γυναίκας άκουσαν περίοικοι, οι οποίοι βγήκαν έντρομοι στον δρόμο και ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Η διαδρομή των δραστών στην απαγωγή του 27χρονου - Τον κράτησαν έξι ημέρες και τον σκότωσαν

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Η διαδρομή των δραστών στην απαγωγή του 27χρονου - Τον κράτησαν έξι ημέρες και τον σκότωσαν

10:27 03/02
Κωνσταντοπούλου στο Kontra24: «Κότα» ο Aδωνις, θα μπορούσε να μου κάνει μήνυση εδώ και τρεις μήνες - Γεωργιάδης στον realfm: Μήνυση θα της κάνω για τα περί δόλου στη «Βιολάντα»

Κωνσταντοπούλου στο Kontra24: «Κότα» ο Aδωνις, θα μπορούσε να μου κάνει μήνυση εδώ και τρεις μήνες - Γεωργιάδης στον realfm: Μήνυση θα της κάνω για τα περί δόλου στη «Βιολάντα»

09:57 03/02
Εξαφάνιση Λόρας: Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε στην ΕΛ.ΑΣ. ότι η 16χρονη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη

Εξαφάνιση Λόρας: Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε στην ΕΛ.ΑΣ. ότι η 16χρονη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη

11:41 03/02
Οι οδηγοί κόβουν το αλκοόλ - Νέο σχέδιο ελέγχων

Οι οδηγοί κόβουν το αλκοόλ - Νέο σχέδιο ελέγχων

07:04 03/02
Κώστας Σόμμερ: «Το προλάβαμε στο τσακ» – Η σύζυγός του μιλά για την περιπέτεια της υγείας του

Κώστας Σόμμερ: «Το προλάβαμε στο τσακ» – Η σύζυγός του μιλά για την περιπέτεια της υγείας του

13:00 03/02
Ελίνα Σουρνοπούλου - Γιώργος Ευγενίδης: Νέο κεφάλαιο στη ζωή τους

Ελίνα Σουρνοπούλου - Γιώργος Ευγενίδης: Νέο κεφάλαιο στη ζωή τους

07:03 03/02
«Δεν ήμουν μεθυσμένος, ακολούθησα το GPS» - Tι ισχυρίζεται ο μπασκετμπολίστας που συνελήφθη να οδηγεί στις γραμμές του τρένου

«Δεν ήμουν μεθυσμένος, ακολούθησα το GPS» - Tι ισχυρίζεται ο μπασκετμπολίστας που συνελήφθη να οδηγεί στις γραμμές του τρένου

12:34 03/02
Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντούροφ: Τίτλοι τέλους

Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντούροφ: Τίτλοι τέλους

07:06 02/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved