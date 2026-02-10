Πανικός στην ΠΑΘΕ: Μεθυσμένος οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα για 25 χιλιόμετρα, συγκρούστηκε με νταλίκα - Real.gr

Ανάποδα στην Εθνική Οδό κινούνταν σήμερα το πρωί ένας 62χρονος, υπό την επήρεια αλκοόλ, με προορισμό τη Λαμία, όπου επρόκειτο να παρουσιαστεί στο δικαστήριο.

Κατά τη διαδρομή του, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας προκαλώντας πανικό στους διερχόμενους οδηγούς, ενώ συγκρούστηκε και με το πλάι νταλίκας που κινούταν κανονικά στο ρεύμα της. Από τη σύγκρουση, το αυτοκίνητό του εκτράπηκε της πορείας του και κατέληξε στις μπαριέρες του δρόμου.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σήμερα στις 7:20 το πρωί. Ο άντρας εντοπίστηκε από διερχόμενους οδηγούς να κινείται για περίπου 25 χιλιόμετρα στο ρεύμα της Εθνικής Οδού από Λαμία προς Φάρσαλα, με προορισμό… τη Λαμία, στην οποία είχε δικαστήριο.

Μετά από περίπου 25 χιλιόμετρα πορείας, το αυτοκίνητο του 62χρονου συγκρούστηκε με διερχόμενη νταλίκα που κινούνταν… κανονικά, με αποτέλεσμα το όχημα του μεθυσμένου οδηγού να πέσει πάνω στις μπαριέρες της εθνικής οδού.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που υπέβαλαν τον 62χρονο σε έλεγχο αλκοτέστ, το οποίο έδειξε 0,94 γρ / λτ εκπνεόμενου αέρα στη πρώτη μέτρηση και 0,90 στη δεύτερη. Ο οδηγός συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, με τις κατηγορίες της επικίνδυνης οδήγησης και της οδήγησης υπό την επήρεια μέθης.

Στο δικαστήριο, ο 62χρονος ζήτησε και έλαβε αναβολή για αύριο Τετάρτη, προκειμένου να προσλάβει δικηγόρο, ενώ μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, θα κρατηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα.