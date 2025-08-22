Βόλος: Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της 36χρονης από το σύζυγό της - Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. - Real.gr

Μια νέα συζυγοκτονία συγκλονίζει τον Βόλο, με θύμα 36χρονη και δράστη 40χρονο.

Το ζευγάρι διέμενε μαζί με τα τέσσερα παιδιά του ηλικίας από 6 έως και 18 ετών σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Κωνσταντά με τον άνδρα να εργάζεται ως οικοδόμος.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, ήταν γύρω στις 10.30 το πρωί της Παρασκευής με το ζευγάρι να καβγαδίζει για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, παρουσία των τριών παιδιών του μέσα στο διαμέρισμά τους.

Τότε ο 40χρονος φέρεται να έβγαλε ένα αιχμηρό αντικείμενο, με κάποιες αναφορές να λένε για μαχαίρι και να χτυπά στον λαιμό την 36χρονη. Εκείνη επιχείρησε να διαφύγει και έφτασε μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας. Ο δράστης την ακολούθησε και το θύμα δέχθηκε και άλλο χτύπημα. Η 36χρονη, αιμόφυρτη, έπεσε πάνω στη τζαμαρία της εισόδου με αποτέλεσμα να υποστεί μεγάλη αιμορραγία, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα.

Μετά τη στυγερή δολοφονία ο 40χρονος διέφυγε με τα πόδια ανεβαίνοντας την οδό Γλάδστωνος και εξαφανίστηκε. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.

Η σορός της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου εκεί έφτασε και ιατροδικαστής. Τη διαδικασία της αναγνώρισης της σορού ανέλαβε η μεγαλύτερη κόρη του ζευγαριού η οποία την ώρα του φονικού έλειπε από το σπίτι καθώς βρισκόταν στην εργασία της.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

Πρωινές ώρες σήμερα 22-08-2025 εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη 36χρονη αλλοδαπή γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας στον Βόλο.

Για την υπόθεση αναζητείται ο 40χρονος σύζυγός της. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σημειώνεται ότι, ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία.