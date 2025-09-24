Βόλος: Πώς ήρθε το τραγικό τέλος για τον 21χρονο Ιάσονα - Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των φίλων του - Real.gr

Ένας 21χρονος φοιτητής στον Βόλο έχασε τη ζωή του χθες πέφτοντας από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας σε φωταγωγό.

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία δεν μπορούσε να πιστέψει τον χαμό του παιδιού, ενώ η οικογένειά του αδυνατεί να συνειδητοποιήσει ότι το παιδί της έφυγε για πάντα από την αγκαλιά της.

Ήταν γύρω στις 3.30 χθες το ξημέρωμα, όταν τρεις φίλοι ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, που διαμένει ο ένας εκ των τριών για να συζητήσουν, να γελάσουν, να κάνουν τις πλάκες τους. Γύρω στις 5 το ξημέρωμα, ειδοποιούνταν η αστυνομία για τον θανάσιμο τραυματισμό του 21χρονου, ενώ το ΕΚΑΒ, που έσπευσε αμέσως μόλις κλήθηκε, στο σημείο, παρέλαβε τη σορό του νεαρού και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Τι συνέβη

Ο Ιάσονας με άλλους δύο φίλους του βρίσκονταν στην πολυκατοικία. Οπως αναφέρει το magnesianews, είχαν ανέβει στην ταράτσα και μιλούσαν, έκαναν πλάκες και αποφάσισαν να συνεχίσουν τα αστεία τους, πετώντας αυγά στους περαστικούς. Κάποια στιγμή γείτονας, που ενοχλήθηκε από τις φωνές και τη φασαρία, τους έκανε έντονη παρατήρηση με τα τρία να παιδιά να τρομοκρατούνται και να πιστεύουν ότι θα έρθει η αστυνομία. Τα δύο παιδιά έτρεξαν προς τις σκάλες, ενώ ο άτυχος νέος προσπάθησε να ανέβει στο κλιμακοστάσιο. Πάτησε στο πλέξιγκλαςστο στέγαστρο του φωταγωγού, όμως τα τζάμια δεν μπόρεσαν να τον συγκρατήσουν, με αποτέλεσμα αυτά να σπάσουν και να βρεθεί στο κενό, καταλήγοντας στο πάτωμα του φωταγωγού.

Ο θάνατός του ακαριαίος, ενώ η Αστυνομία, που βρέθηκε στο σημείο απέκλεισε την εγκληματική ενέργεια. Η σορός του 21χρονου μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο κι έπειτα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας για νεκροψία – νεκροτομή.

Οι γείτονες της πολυκατοικίας δεν αντιλήφθηκαν σχεδόν τίποτα, παρά μόνο όταν ήρθαν οι διασώστες και οι αστυνομικοί. «Δεν γίνονταν πάρτι, δεν υπήρχε μουσική», είπαν στο magnesianews.gr. «Εμείς καταλάβαμε τι έγινε, όταν είδαμε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ», συμπλήρωσαν.

«Μαμά πρέπει να έχει πέσει κάτω»



Η μητέρα ενός εκ των φίλων του 20χρονου περιγράφει στην εκπομπή του MEGA “Live News”: «Μουσική δεν είχαν τα παιδιά, προφανώς μιλούσαν δυνατά κι αυτό ενόχλησε τον κάτοικο, τον ένοικο διπλανού διαμερίσματος, ο οποίος έκανε αυτό που έκανε και προφανώς το παιδάκι επειδή είναι συνεσταλμένο πολύ, καλό παιδί, πάνω στον πανικό του επειδή νόμιζε ότι κάτι θα βρει εκεί να πατήσει και ήταν plexiglass και έπεσε στο κενό».

Η ίδια συνέχισε: «Ο ένοικος διαμαρτυρήθηκε, τους φώναξε, ο γιος μου κατέβηκε κάτω, το παιδί αυτό προφανώς έχει άλλο χαρακτήρα και ίσως φοβήθηκε μην πούνε κάτι στους γονείς του. Τι να πω; Δεν ξέρω πώς σκέφτονται εκείνη την ώρα. Τι σκέψεις πέρασαν από το μυαλό τους, δεν ξέρω. Τρία παιδιά ήταν. Ψάχνανε να τον βρουν και τελικά τον βρήκανε νεκρό».

Συγκλονιστική είναι και η στιγμή που περιγράφει η μητέρα του φίλου του 20χρονου: «Δεν μπορούσε να τον βρει στα τηλέφωνα και λέει “μαμά πρέπει να έχει πέσει κάτω”, “πού κάτω;” λέω ‘παιδί μου, πού; Πάμε να δούμε, πού; Στον ακάλυπτο;”, “όχι”, μου λέει “στον φωταγωγό πρέπει να είναι”».

Ο ένοικος που ανέβηκε στην ταράτσα μίλησε στην εκπομπή του MEGA, “Live News” και εξηγεί γιατί έκανε παρατήρηση: «Πετούσαν αυγά στον κόσμο. Φώναζε ο κόσμος. Δεν είναι πρώτη φορά. Πήγα να ανέβω πάνω και τους βλέπω τους δύο και λέω “τι κάνετε εδώ, αφού δεν είστε από εδώ εσείς, ποιοι είστε;”. “Είμαστε με τον φίλο μας”. “Πετάτε αυγά” λέω “στον κόσμο”. Δεν είδα εγώ να πέφτει κανένας, εγώ ένα “μπουπ” άκουσα μέχρι να βγω έξω και τους είδα να κατεβαίνουν τις σκάλες».

«Στον φωταγωγό έπεσε… Δεν είδα εγώ να πέφτει κανένας, εγώ ένα “μπουπ” άκουσα μέχρι να βγω έξω και τους είδα να κατεβαίνουν τις σκάλες. Και λέω “πού είναι ο γείτονάς σου εδώ; Τον θέλω”. Μου λέει “έφυγε”. Α ωραία έφυγε, ανεβαίνω πάνω δεν βλέπω κάτι», πρόσθεσε ο ένοικος της πολυκατοικίας.

Σοκαρισμένοι οι φίλοι του



Οι δύο νεαροί που ήταν μαζί του παραμένουν σε σοκ. «Να βλέπει τον φίλο του να είναι στο κενό; Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Σκληρό, γιατί ήταν σαν αδέρφια. Ο γιος μου, ο γιος μου ο ίδιος, μου λέει “έχει πάθει κάτι το παιδί μαμά, προσπαθώ να βρω τον Ιάσονα και δεν μπορώ, δεν ανταποκρίνεται, ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα”. Έχει πέσει το παιδί, κάπου πήγε να προφυλαχθεί, να κρυφτεί από τον ένοικο τον διπλανό και έγινε αυτό που έγινε», αναφέρει η μητέρα του φίλου του 20χρονου.

Έρευνες για τις συνθήκες της τραγωδίας -Τι έδειξε η νεκροψία

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί για αυτοψία, ενώ ειδοποιήθηκε άμεσα ασθενοφόρο. Ο 20χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως ήταν ήδη αργά.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα. Τραγικές φιγούρες οι γονείς του νεαρού, γνωστής οικογένειας στον Βόλο, που ενημερώθηκαν τηλεφωνικά για τον χαμό του παιδιού τους και έσπευσαν στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, σύμφωνα με το thenewspaper.gr, η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του άτυχου νέου έδειξε ότι ο θάνατός του ήταν σχεδόν ακαριαίος, καθώς υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από την πτώση

Τον έψαχναν επί 40 λεπτά

Δραματικές είναι οι λεπτομέρειες του τραγικού δυστυχήματος καθώς σύμφωνα με τις καταθέσεις των φίλων τουΙάσονα και οι τρεις είχαν ανέβει στην ταράτσα για να μιλήσουν και να περάσει η ώρα τους. Όταν τους έγινε η έντονη παρατήρηση έτρεξαν. Οι δύο έφυγαν από τις σκάλες, ο Ιάσονας όμως δεν τους ακολούθησε.

Τα παιδιά βγήκαν στον δρόμο και προσπαθούσαν να τον καλέσουν στο κινητό για να μάθουν που ήταν. Επί 30-40 λεπτά καλούσαν, όμως ο 21χρονος δεν απαντούσε στο κινητό του. Τον έψαξαν στην πολυκατοικία, στην οποία διαμένει ο ένας από τους τρεις φίλους και μετέβησαν και στην ταράτσα, όπου είδαν τα τζάμια σπασμένα και είδαν στον φωταγωγό τραυματισμένο θανάσιμα τον φίλο τους.

Σήμερα το τελευταίο αντίο

Το τελευταίο αντίο θα πουν σήμερα συγγενείς και φίλοι στον 21χρονο. Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 17:30 μ.μ.στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 5:00 μ.μ.. Επιθυμία της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στη «ΦΛΟΓΑ».