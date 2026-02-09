Βόλος: Προφυλακιστέα η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία της 7χρονης κόρης της - Real.gr

Η απόφαση για την προσωρινή κράτηση της μητέρας, που κατηγορείται για κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκου και συγκεκριμένα της 7χρονης κόρης της, ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, έπειτα από πολύωρη διαδικασία.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, οι δικαστικές αρχές δυσκολεύτηκαν να καταλήξουν στον έσχατο περιοριστικό όρο, ενώ έχει ήδη προαναγγελθεί προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης.

Ο συνήγορος της κατηγορουμένης απορρίπτει κατηγορηματικά την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται αποκλειστικά για υπόθεση κατοχής υλικού, το οποίο –όπως αναφέρει– βρέθηκε στο i cloud μέσω αυτόματου συγχρονισμού και εν αγνοία της μητέρας. Ωστόσο, καμία απάντηση δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής στο κρίσιμο ερώτημα ποιος τράβηξε τις φωτογραφίες του ανήλικου παιδιού.