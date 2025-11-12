Quantcast
Βόλος: Προφυλακιστέος ο 58χρονος λιμενικός που κατηγορείται ότι ασελγούσε σε ανήλικους - Real.gr
real player

Βόλος: Προφυλακιστέος ο 58χρονος λιμενικός που κατηγορείται ότι ασελγούσε σε ανήλικους

12:40, 12/11/2025
Βόλος: Προφυλακιστέος ο 58χρονος λιμενικός που κατηγορείται ότι ασελγούσε σε ανήλικους

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους έναντι χρημάτων, τόσο τετελεσμένες όσο και σε απόπειρα, ενώ ως συνεργός φέρεται ένας ιδιώτης.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στο Βόλο, ο 58χρονος αξιωματικός του Λιμενικού, ο οποίος ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος για ασέλγεια σε βάρος ανήλικων αγοριών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασία, ούτε ο ίδιος αλλά ούτε και ο δικηγόρος του, προέβησαν σε κάποια δήλωση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους έναντι χρημάτων, τόσο τετελεσμένες όσο και σε απόπειρα, ενώ ως συνεργός φέρεται ένας ιδιώτης. Από την προανακριτική έρευνα προέκυψαν ενδείξεις ότι ο αξιωματικός είχε εμπλακεί και στο παρελθόν σε παρόμοιες πράξεις με τους ίδιους ανηλίκους και έναν ακόμη, με τη συνδρομή του συγκατηγορούμενού του σε μία περίπτωση, αναφέρει η ΕΡΤ.

Από τις έρευνες στην οικία και το όχημα του 58χρονου κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, κλινοσκεπάσματα και καλύμματα καθισμάτων, τα οποία εστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Βαρύνεται και με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος και της δωροληψίας, μαζί με δύο πολίτες ηλικίας 35 και 29 ετών και έναν ακόμη 56χρονο αντιπλοίαρχο που υπηρετεί σε υπηρεσία της Μαγνησίας.

Ο τελευταίος, όπως αναφέρεται, αναμένεται να παραπεμφθεί στο Ναυτοδικείο και έχει γνωστοποιήσει ότι προγραμματίζει συνταξιοδότηση στο τέλος του έτους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Τραγωδία με 3χρονο στην Αχαΐα - Τι λέει ο συγγενής που ήταν μαζί με τον μικρό Ανδρέα

Τραγωδία με 3χρονο στην Αχαΐα - Τι λέει ο συγγενής που ήταν μαζί με τον μικρό Ανδρέα

12:42 12/11
Δείτε όλη τη συνέντευξη του Κυριάκου Βελόπουλου στον realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου

Δείτε όλη τη συνέντευξη του Κυριάκου Βελόπουλου στον realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου

10:00 12/11
Μιχαηλίδου: Ανακλήθηκαν σχεδόν 3.000 αιτήσεις για το «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» - Οι 1.200 στην Ηλεία, το ίδιο ακίνητο δηλώθηκε από 20 άτομα!

Μιχαηλίδου: Ανακλήθηκαν σχεδόν 3.000 αιτήσεις για το «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» - Οι 1.200 στην Ηλεία, το ίδιο ακίνητο δηλώθηκε από 20 άτομα!

12:53 12/11
Νίκαια: Εβαλαν φωτιά σε όχημα σωφρονιστικού υπαλλήλου - Εντοπίστηκε χειροβομβίδα στην αυλή του σπιτιού του

Νίκαια: Εβαλαν φωτιά σε όχημα σωφρονιστικού υπαλλήλου - Εντοπίστηκε χειροβομβίδα στην αυλή του σπιτιού του

07:49 12/11
«Δεν μπορώ να βγάλω 15 βήματα, θέλω να ζήσω…» - Η συγκλονιστική ανάρτηση της Αναστασίας Τασούλα πριν χάσει τη μάχη με την κυστική ίνωση

«Δεν μπορώ να βγάλω 15 βήματα, θέλω να ζήσω…» - Η συγκλονιστική ανάρτηση της Αναστασίας Τασούλα πριν χάσει τη μάχη με την κυστική ίνωση

10:49 12/11
Θρήνος στη Λάρισα για 26χρονο φοιτητή που σκοτώθηκε πέφτοντας από πεζογέφυρα στη Συγγρού - Συγκλονίζει ο πατέρας του

Θρήνος στη Λάρισα για 26χρονο φοιτητή που σκοτώθηκε πέφτοντας από πεζογέφυρα στη Συγγρού - Συγκλονίζει ο πατέρας του

09:22 12/11
Σοκαρισμένη η Βασιλική Μιλλούση – Πέταξαν πέτρες στο σπίτι της

Σοκαρισμένη η Βασιλική Μιλλούση – Πέταξαν πέτρες στο σπίτι της

08:50 12/11
Πώς θα χάσω εύκολα και γρήγορα δέκα κιλά;

Πώς θα χάσω εύκολα και γρήγορα δέκα κιλά;

12:30 12/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved