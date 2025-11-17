Βόλος: Στον 72χρονο Αυστριακό Έρχαρντ Προλ ανήκει η σορός που βρέθηκε στο Πετρομέλισσο - Real.gr

Είχε εξαφανιστεί εδώ και σαράντα ημέρες.

Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση του 72χρονου Αυστριακού Έρχαρντ Προλ, καθώς η σορός που εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής 17 Νοεμβρίου στην παραλία Πετρομέλισσο, κοντά στο Καμάρι της Μαγνησίας, ανήκει στον ίδιο. Το πτώμα βρέθηκε από διερχόμενο πολίτη και αναγνωρίστηκε από τις Αρχές, οι οποίες ενημέρωσαν άμεσα την οικογένειά του.

Ο Έρχαρντ Προλ αγνοούνταν για περίπου σαράντα ημέρες. Είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα στις 30 Σεπτεμβρίου για τις καθιερωμένες διακοπές του, όπως ανέφερε η κόρη του, η οποία τόνιζε ότι ο πατέρας της αγαπούσε ιδιαίτερα τη χώρα. Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου έφυγε από το ξενοδοχείο όπου διέμενε στο Στόμιο Λάρισας με το αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει, χωρίς από τότε να δώσει κανένα σημάδι ζωής.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η εξαφάνισή του δηλώθηκε όταν δεν εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 4 Οκτωβρίου, όπου είχε προγραμματισμένη πτήση επιστροφής.

Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία–νεκροτομή, που θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου του 72χρονου. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.