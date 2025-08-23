Βόλος: Συνελήφθη 14χρονος για την παράσυρση με δίκυκλο 9χρονου - Real.gr

Εξέλιξη στην υπόθεση του τροχαίου, που έγινε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ένας 9χρονος παρασύρθηκε ενώ έπαιζε έξω από το σπίτι του στη συνοικία Φυτόκο Βόλου.

Ο οδηγός του δικύκλου ήταν ένας 14χρονος, ο οποίος εγκατέλειψε το σημείο μετά το ατύχημα και συνελήφθη χθες, Παρασκευή 22 Αυγούστου, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Βόλου, στα όρια του αυτοφώρου.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνελήφθη και ο 47χρονος πατέρας του ανήλικου οδηγού, ιδιοκτήτης του δικύκλου, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Τροχαία.

Ο 9χρονος νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική κλινική του Γενικου Νοσοκομείου Λάρισας, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.