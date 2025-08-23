Βόλος: Συνελήφθη 14χρονος για την παράσυρση με δίκυκλο 9χρονου - Real.gr

Quantcast
Βόλος: Συνελήφθη 14χρονος για την παράσυρση με δίκυκλο 9χρονου

13:30, 23/08/2025
Βόλος: Συνελήφθη 14χρονος για την παράσυρση με δίκυκλο 9χρονου

Εξέλιξη στην υπόθεση του τροχαίου, που έγινε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ένας 9χρονος παρασύρθηκε ενώ έπαιζε έξω από το σπίτι του στη συνοικία Φυτόκο Βόλου.

Ο οδηγός του δικύκλου ήταν ένας 14χρονος, ο οποίος εγκατέλειψε το σημείο μετά το ατύχημα και συνελήφθη χθες, Παρασκευή 22 Αυγούστου, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Βόλου, στα όρια του αυτοφώρου.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνελήφθη και ο 47χρονος πατέρας του ανήλικου οδηγού, ιδιοκτήτης του δικύκλου, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Τροχαία.

Ο 9χρονος νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική κλινική του Γενικου Νοσοκομείου Λάρισας, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

