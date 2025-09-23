Ο τραγικός θάνατος του 21χρονου Ιάσονα που έπεσε στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης του Βόλου, έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία. Μάλιστα, τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονό πως σε δύο μέρες ο Ιάσονας θα αναχωρούσε για την Αθήνα προκειμένου να συνεχίσει την εξεταστική του, σύμφωνα με το thenewspaper.gr. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας διαπίστωσε πως ο θάνατος του 21χρονου επήλθε συνέπεια κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων από την πτώση.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Μάλιστα λαμβάνονται νέες καταθέσεις από ενοίκους για να διαπιστωθεί τι ήταν αυτό που έκανε τους νεαρούς να αποχωρήσουν από την ταράτσα.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper.gr, το βράδυ της Δευτέρας (22/9) τρία νεαρά αγόρια βρίσκονταν στην ταράτσα πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης και διασκέδαζαν. Σύμφωνα μάλιστα με μαρτυρίες πετούσαν αυγά σε περαστικούς και διερχόμενα οχήματα. Κάποια στιγμή ακούστηκε μια φωνή που, όπως εκτιμάται, τα παιδιά θεώρησαν ότι ανήκε σε αστυνομικό.

Τότε, οι δύο από την παρέα έτρεξαν να απομακρυνθούν μέσω της σκάλας, ενώ ο τρίτος επιχείρησε να ανέβει σε ένα ταρατσάκι για να κρυφτεί. Για να φτάσει εκεί, έπρεπε να περάσει πάνω από τον φωταγωγό της πολυκατοικίας. Ο νεαρός πάτησε επάνω στο κάλυμμα από πλεξιγκλάς, το οποίο υποχώρησε ακαριαία, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό. Η πτώση του κατέληξε στον πρώτο όροφο του κτιρίου, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα η Αστυνομία, ενώ το ίδιο μέσο κατέγραψε φωτογραφικά ντοκουμέντα με τσόφλια και υπολείμματα αυγών στο οδόστρωμα και στο πεζοδρόμιο γύρω από την πολυκατοικία, επιβεβαιώνοντας τις μαρτυρίες περί ακαταστασίας και φασαρίας πριν από το τραγικό γεγονός. Παράλληλα αυγά βρέθηκαν στο σημείο της ταράτσας.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στον άδικο χαμό του 20χρονου, μοναχογιού της οικογένειας γνωστού επιχειρηματία της πόλης, που έμελλε να βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία.