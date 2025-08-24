Βόλος: Την Τρίτη η απολογία του 40χρονου που σκότωσε τη σύζυγό του - Τι είπε στην κόρη του - Real.gr

Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγήθηκε την Κυριακή ο 40χρονος που σκότωσε τη σύζυγό του, μπροστά στα μάτια των παιδιών τους στον Βόλο.

“Κατάλαβα το λάθος μου… Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω”, φέρεται να είπε στην μεγαλύτερη κόρη του, με την οποία συναντήθηκε στο κτίριο της Aστυνομίας, όπως αναφέρει το gegonota.news.

Η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας στον 40χρονο δράστη της γυναικοκτονίας. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δόθηκε παραγγελία από την εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.

Ο δράστης συνελήφθη το Σάββατο, όταν οι αστυνομικοί τον εντόπισαν σε ένα οικόπεδο στο κέντρο της πόλης, μόλις 300 μέτρα από το σπίτι που έγινε το έγκλημα.

Ο συζυγοκτόνος κρυβόταν για αρκετές ώρες στο οικόπεδο, φορώντας διαφορετικά ρούχα τα οποία βρήκε σε έναν κάδο απορριμάτων. Τελικά, ένας κάτοικος τον είδε να κοιμάται πίσω από κάτι θάμνους και ειδοποίησε τις Αρχές.

Κατά τη σύλληψή του εμφανίστηκε αμετανόητος και φώναζε στους αστυνομικούς ότι τη σκότωσε γιατί τον απατούσε. «Καλά της έκανα», δήλωσε κυνικά στις Αρχές.