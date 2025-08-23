Βόλος: Βίντεο - ντοκουμέντο από τη σύλληψη του 40χρονου που σκότωσε τη σύζυγό του - Real.gr

Συνελήφθη, το μεσημέρι του Σαββάτου, ο 40χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του στον Βόλο. «Καλά της έκανα. Αυτό της άξιζε. Δεν μετανιώνω για τίποτα», ήταν τα πρώτα λόγια του, σύμφωνα με την ιστοσελίδα taxydromos.gr.

Ο άνδρας βρέθηκε από αστυνομικούς κοντά στο σπίτι όπου έγινε το έγκλημα, ενώ φέρεται να είχε κρυφτεί σε χώρο στάθμευσης.

Χθες, ο 40χρονος δολοφόνησε με αιχμηρό αντικείμενο την 36χρονη σύζυγό του στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε το ζευγάρι, στην οδό Κωνσταντά στον Βόλο, μετά από έντονο καβγά. Η γυναίκα έφερε βαριά τραύματα στον λαιμό και την πλάτη, τα οποία αποδείχθηκαν θανατηφόρα.

Αμέσως μετά τη δολοφονία της 36χρονης, μητέρας τεσσάρων παιδιών, ο δράστης είχε διαφύγει.

Η σορός της γυναίκας έχει ήδη μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη και τη Δευτέρα 25 Αυγούστου αναμένεται να διενεργηθεί η νεκροψία-νεκροτομή.