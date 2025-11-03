Βορίζια: Άφαντα τα τρία αδέρφια που καταζητούνται για το αιματοκύλισμα - Διαβουλεύσεις μέσω δικηγόρων για να παραδοθούν - Real.gr

Ούτε ίχνος δεν έχουν εντοπίσει έως τώρα οι αστυνομικοί από τα τρία αδέρφια εναντίον των οποίων έχουν ασκηθεί διώξεις για το μακελειό με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια, ενώ άφαντα παραμένουν και τα όπλα από τα οποία έπεσαν περισσότερες από 2.000 σφαίρες στην αιματηρή συμπλοκή.

Τα τρία άτομα που κατά την αστυνομία συμμετείχαν στη συμπλοκή, αναζητούνται σε φαράγγια και διπλανά χωριά. Έχουν και οι τρεις ταυτοποιηθεί. Όλοι τους αδέλφια ενός από τους τραυματίες που νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ. Και οι 5 κατηγορούμενοι έως τώρα είναι από την ίδια οικογένεια.

«Τρία άτομα τα οποία αναζητούνται, έχουν γίνει έρευνες και σε σπίτια συγγενών τους. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι συμμετείχαν και άλλα άτομα», σημείωσε η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι φυγάδες, έχουν βρει καταφύγιο είτε σε συγγενείς είτε στην ύπαιθρο. Πιστεύουν ωστόσο ότι κάποια στιγμή, μη μπορώντας άλλο να μένουν κρυμμένοι, θα παραδοθούν. Έρευνες έγιναν και σήμερα σε συγγενικά τους σπίτια στο Ρέθυμνο.

Στο αιματοκύλισμα φέρεται να εμπλέκονται και μέλη μίας τρίτης οικογένειας, που είχε συγγενική σχέση με την οικογένεια των κατηγορούμενων. Στο σπίτι ενός μέλους της βρέθηκε και μία από τις καραμπίνες που κατασχέθηκαν.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με την ΕΛ.ΑΣ για την παράδοση των τριών που ήδη έχουν επικοινωνήσει με δικηγόρους, από Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά, για να αναλάβουν την υπεράσπισή τους. Εκτιμάται ότι αυτό μπορεί να γίνει έως την Τετάρτη. «Για καλό τους ας παραδοθούν το συντομότερο δυνατόν. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε» σχολίασε αστυνομική πηγή.

Την Τρίτη στα Χανιά η κηδεία της 56χρονης

Υπό αστυνομικό κλοιό αναμένεται να γίνει αύριο, στο χωριό του συζύγου της, τον Αλικιανό Χανίων, η κηδεία της 56χρονης που έχασε τη ζωή της κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια Ηρακλείου.

Η σορός της άτυχης νοσηλεύτριας θα βρίσκεται στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού από τις 12.00 και η εξόδιος ακολουθία θα ψάλλει στις 14.00 και θα ακολουθήσει η ταφή. Νωρίτερα σήμερα ο σύλλογος εργαζομένων του Γενικού νοσοκομείου Χανίων “ο Άγιος Γεώργιος” όπου εργαζόταν η άτυχη γυναίκα, πραγματοποίησε τρισάγιο στη μνήμη της σε βαρύ κλίμα από τον άδικο χαμό της.

«Δεχτήκαμε απειλές σήμερα…» – Τι λέει ο αδερφός της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στα Βορίζια

Στην κηδεία της 56 Χρόνης αναμένεται να παραστούν συγγενείς της από τα Βορίζια Ηρακλείου, ενώ αμφίβολο θεωρείται να βρεθεί στην κηδεία της μητέρας του ο ένας γιος της 56 Χρόνης ο οποίος αναζητείται από τις αρχές.

Οι αστυνομικές δυνάμεις θα έχουν αναπτυχθεί γύρω από την εκκλησία, δεδομένων και των καταγγελιών συγγενών της άτυχης γυναίκας ότι δέχονται απειλές.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, υπήρξε ένα τηλεφώνημα που ανέφερε άμεσες απειλές μετά την κηδεία της άτυχης γυναίκας. «Απειλούν πως θα μας πετάξουν χειροβομβίδες. Πως θα μας σκοτώσουν» αποκάλυψε η μητέρα της 56χρονης.

Θρήνος στην κηδεία του 39χρονου – Τραγική φιγούρα η σύζυγός του

Σε κλίμα οδύνης αποχαιρέτησαν στα Βορίζια, οικογένεια, συγγενείς και φίλοι, τον 39χρονο που έχασε τη ζωή του στη διάρκεια του μακελειού το πρωί του περασμένου Σαββάτου.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του 39χρονου σε κλειστό κύκλο και σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σε εκκλησία διπλανού χωριού, η βάπτιση τριών από τα παιδιά του που ήταν αβάφτιστα, κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις στην Κρήτη. Μάλιστα, το ένα από τα παιδιά που βαφτίστηκαν, έλαβε το όνομα του νεκρού πατέρα του.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από την Κρήτη αλλά και ειδικές μονάδες που έφτασαν από την Αθήνα, εξακολουθούν να πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, με επίκεντρο τα τρία άτομα που αναζητούνται. Έναν 19χρονο, έναν 25χρόνο και έναν 29χρόνο που όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, είχαν εμπλοκή στο ένοπλο περιστατικό, μαζί με τους δύο που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ.

Πάντως, στους δρόμους των Βοριζίων, που πριν λίγα 24ωρα σημειώθηκε το μακελειό, πλέον κυκλοφορούν ελάχιστοι άνθρωποι, καθώς μεγάλο μέρος των κατοίκων έχει μετακινηθεί, εκφράζοντας ανησυχία για την κατάσταση και ελπίζοντας ότι θα επέλθει ηρεμία.

Τα σχολεία είναι κλειστά σήμερα και αύριο τόσο στα Βορίζια, όσο και στον Ζαρό για λόγους ασφαλείας, την ώρα που συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες και σε γύρω χωριά για τον εντοπισμό των τριών εμπλεκομένων.

Την ίδια ώρα στο νοσοκομείο εξακολουθούν να νοσηλεύονται εκτός κινδύνου οι τέσσερις, εκ των οποίων οι δύο έχουν συλληφθεί.