Βορίζια: Άκουσα κάποιον να φωνάζει «τώρα θα δεις» και μετά να φεύγει - Τι είπε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που εξερράγη η βόμβα - Real.gr

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, στο οποίο εξερράγη η βόμβα στα Βορίζια δίνει την δική του εκδοχή για το μακελειό με τους δύο νεκρούς.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο 27χρονος, είναι κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση, καθώς είχε αγοράσει το σπίτι στα Βορίζια, όπου το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου σημειώθηκε η έκρηξη και στη συνέχεια ακολούθησε το αιματοκύλισμα. Το συγκεκριμένο πρόσωπο υποστηρίζει, ότι εκείνο το βράδυ έλειπε, ότι ήταν σε άλλο χωριό για μια εκδήλωση και αναφέρει ότι όλα ξεκίνησαν από την αντίπαλη οικογένεια και πως εκείνοι ευθύνονται για όσα συνέβησαν.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, που αποτέλεσε το μήλο της Έριδος ανάμεσα στις 2 οικογένειες, περιέγραψε τα δραματικά λεπτά του μακελειού στα Βορίζια το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου. «Άκουσα κάποιον να φωνάζει ”τώρα θα δεις” και μετά να φεύγει. Την ώρα που ανέβαινα τη σκάλα, άρχισαν οι πυροβολισμοί. Λίγο μετά εμφανίστηκε το αυτοκίνητο του Φανούρη Καργάκη. Δεν τον είδα αλλά άκουσα ριπές από 9αρι. Πιστεύω ότι ήρθε για να μας σκοτώσει. Από θαύμα ζούμε όλοι. Ήθελε να μας πετύχει με το αυτοκίνητο και να μας πατήσει», είπε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, σύμφωνα με την εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις».

Ο 27χρονος που παραδόθηκε στις Αρχές, περιέγραψε ακόμη τις εικόνες που αντίκρυσε με τη θεία του νεκρή και άλλους 3 συγγενείς του τραυματισμένους. «Ανέβηκα στον δρόμο και είδα τη θεία μου νεκρή. Η άλλη θεία μου ήταν τραυματισμένη, όπως και ο αδελφός και ο ξάδελφός μου. Μας πυροβόλησαν ξανά από άλλο σημείο», είπε.

Φέρεται επίσης να υποστήριξε ότι πίσω από την έκρηξη στο σπίτι, κρύβονται μέλη της αντίπαλης οικογένειας. «Το σπίτι πωλείται από το 1990. Πιστεύω ότι ήθελαν να με διώξουν για να το πάρουν, επειδή θεωρούν ότι η περιοχή ”τους ανήκει”. Υπάρχουν χρόνια διαφορές για ζώα και χωράφια. Το σπίτι ήταν χαλάσματα και το έκανα από την αρχή με δικά μου χέρια. Μου έχει κοστίσει πάνω από 150.000 ευρώ», τόνισε.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα συνελήφθη ένας 23χρονος, που, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται ως ο δράστης της βομβιστικής επίθεσης σε σπίτι στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης, το βράδυ της 31/10/2025, που αποτέλεσε την αφορμή για το αιματοκύλισμα που ακολούθησε την επόμενη μέρα, κατά την ένοπλη συμπλοκή μεταξύ μελών των δύο οικογενειών, με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες.

Όπως έγινε γνωστό είναι ανιψιός του 39χρονου που έπεσε νεκρός στην αιματηρή συμπλοκή και συνελήφθη με βάση ένταλμα σύλληψης του αρμόδιου ανακριτή, καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, μετά από παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό και λοιπό προανακριτικό υλικό, με αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του κατηγορούμενου.

Ο 23χρονος εντοπίστηκε σήμερα (12/11/2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία.