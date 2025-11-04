Βορίζια: «Εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον γιο μου, να φύγουν από το χωριό» λέει η μητέρα του 39χρονου - Real.gr

Η μητέρα του 39χρονου που έπεσε νεκρός από τα πυρά στα Βορίζια στο Ηράκλειο της Κρήτης είπε πως του έστησαν ενέδρα και τον σκότωσαν εν ψυχρώ.

Μιλώντας στο Action 24 μια ημέρα μετά την κηδεία του 39χρονου, η μητέρα του έκανε λόγο για «εν ψυχρώ εκτέλεση» του γιου της ενώ για την επόμενη ημέρα στο χωριό είπε «απαιτώ να φύγουν αυτοί (σ.σ η άλλη οικογένεια) από το χωριό».

«Αυτοί συνεχώς ψαχνόντουσαν, προκαλούσαν συνέχεια. Έγινε ένα συμβάν (σ.σ. η έκρηξη σε οικοδομή), δεν ξέρω ποιος το έκανε στο σπίτι τους, εμείς δεν φταίμε πουθενά» είπε αρχικά η μητέρα του 39χρονου υποστηρίζοντας ότι έναν χρόνο νωρίτερα στο ίδιο σημείο είχαν επιχειρήσει να σκοτώσουν και τον εγγονό της.

Σύμφωνα με την ίδια «ξεκίνησαν μπαλωθιές από πάνω, κάλεσε η κόρη την αστυνομία. Εκεί ήταν η αστυνομία, της φώναζαν ότι θα την κρεμάσουνε».

«Μετά πήγαν στην εκκλησία, φέρανε τα καλάνσικοφ, ο γιος πέρασε από εκεί, του είχαν ενέδρα και τον σκότωσαν εν ψυχρώ. Αν δείτε το αυτοκίνητο θα καταλάβετε. 15 άτομα παίζανε (σ.σ. η λέξη που χρησιμοποιούν στην Κρήτη για όσους πυροβολούν)» συνέχισε.

Κατά την ίδια, μάλιστα, «τραυματίστηκαν συναμεταξύ τους, αυτοί σκότωσαν τη δικιά τους, γύρω γύρω παίζανε».

«Εγώ κατέχω πως έχασα το παλικαράκι μου, παιδί μου, αντράκι μου» είπε η μητέρα του 39χρονου και συμπλήρωσε: «γύρω γύρω έπαιζαν, είχαν τυλίξει το σπίτι του σπιτιού μου, εμένα ο γιος μου ήταν από πάνω μοναχός, πέρναγε να πάει στη δουλειά του και τον εκτέλεσαν, ήταν εν ψυχρώ εκτέλεση»..

Στην ερώτηση, τέλος, ποια θα είναι η επόμενη ημέρα στο χωριό απάντησε «αυτοί θα φύγουν από το χωριό, αν θέλουν να κάτσουν εδώ, ας κάτσουν. Εγώ απαιτώ να φύγουν αυτοί από το χωριό»