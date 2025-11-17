Βορίζια: Αφέθηκε ελεύθερος λόγω διαφωνίας ο 23χρονος - Real.gr

Ελεύθερος αφέθηκε ο 23χρονος, ο οποίος φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα που πυροδότησε το αιματοκύλισμα στα Βορίζια Ηρακλείου.

Η απολογία του διήρκησε μία ώρα, ωστόσο ο 23χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή με την υπόθεση. Ο φερόμενος δράστης αφέθηκε ελεύθερος καθώς υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην εισαγγελέα και την ανακρίτρια.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών θα αποφανθεί τις επόμενες μέρες για την προφυλάκισή του ή όχι.

Σημειώνεται πως ο 23χρονος παραδέχτηκε ότι ήταν μέσα στο αμάξι, ωστόσο ισχυρίστηκε πως δεν πήγαινε στο σπίτι της οικογένειας Φριαγκιαδάκη, αλλά στο δικό του.

Ο 23χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για τοποθέτηση και πυροδότηση βόμβας, ενώ οι Αρχές ερευνούν ποιος βρίσκεται πίσω από την κατασκευή της βόμβας.

«Το παιδί μου δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που του καταλογίζουν. Ρωτήστε παντού. Ρωτήστε όποιον τον ξέρει να σας πει ποιο είναι το παιδί μου» ξέσπασε η μητέρα του 23χρονου, σύμφωνα με το neakriti.gr. «Κι εσείς να περνούσατε από τον δρόμο θα σας μπλέκανε. Τα βίντεο που έχουν οι Aρχές αποδεικνύουν ότι ήταν στον γάμο» πρόσθεσε η ίδια, συμπληρώνοντας ότι εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη. «Περιμένω από τη Δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της. Της έχουμε εμπιστοσύνη» είπε χαρακτηριστικά.