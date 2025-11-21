Βορίζια: Ελεύθερος, υπό αυστηρούς όρους, ο 23χρονος που κατηγορείται για τη βόμβα - Real.gr

Να αφεθεί ελεύθερος υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους, αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου για τον 23χρονο ανιψιό του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος συνελήφθη ως εμπλεκόμενος για την πυροδότηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι ενός εκ των προφυλακισμένων αδερφών της οικογένειας Φραγκιαδάκη, το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου στα Βορίζια.

Το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο συνεδρίασε χθες προκειμένου να αποφανθεί για την ποινική μεταχείριση του νεαρού μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας στο θέμα της προφυλάκισης του.

Η απόφαση του Συμβουλίου ανακοινώθηκε πριν λίγο και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, μεταξύ των όρων που επιβάλλονται είναι και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 100.000 ευρώ.

Όπως είχε γράψει το Cretalive, μετά την απολογία του 23χρονου την περασμένη Δευτέρα, ο εισαγγελέας που τάχθηκε υπέρ της μη προφυλάκισης του νεαρού, είχε εισηγηθεί εξαιρετικά αυστηρούς περιοριστικούς όρους.

Ειδικότερα είχε προτείνει την καταβολή εγγυοδοσίας ποσού, ύψους 100.000 ευρώ, εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα κατοικίας τρεις φορές το μήνα, απαγόρευση διαμονής στο Δήμο Φαιστού και φυσικά απαγόρευση εξόδου από την χώρα.