Βορίζια: Επιπλέον 50 αστυνομικοί ενισχύουν τις έρευνες - Στο κάδρο τα όπλα του μακελειού - Real.gr

20:01, 11/11/2025
Βορίζια: Επιπλέον 50 αστυνομικοί ενισχύουν τις έρευνες – Στο κάδρο τα όπλα του μακελειού

Σε φυλακές εκτός Κρήτης οδηγήθηκαν υπό άκρα μυστικότητα οι 7 που συνελήφθησαν για το μακελειό στα Βορίζια, ενώ επιπλέον 50 αστυνομικοί έφτασαν και ενισχύουν τις εντατικές έρευνες για να βρεθεί ο οπλισμός της συμπλοκής.

Οι προσπάθειες να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στις δύο οικογένειες, πέφτουν για την ώρα, στο κενό.

Τα όπλα του αιματηρού σκηνικού παραμένουν στο κάδρο των ερευνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το μεσημέρι του Σαββάτου, λίγη ώρα μετά το μακελειό, συγγενείς εμπλεκομένων, αφού μετέφεραν τους τραυματισμένους σε κέντρα υγείας, έκρυψαν όλα τα όπλα.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστος ο αριθμός των όπλων αλλά και το πόσοι ήταν εκείνοι που άνοιξαν πυρ. Ο 39χρονος δέχτηκε τουλάχιστον 4 σφαίρες, εκ των οποίων οι 2 θανατηφόρες, από 2 διαφορετικού διαμετρήματος πυροβόλα όπλα. Ενώ η 56χρονη έπεσε θύμα ενός πυροβολισμού.

«Κανείς δεν πυροβόλησε από εμάς, ούτε ο αδελφός μου, ούτε ο ξαδελφός μου. Ο αδελφός μου δεν πρόλαβε να σηκώσει το χέρι του», λέει η αδερφή του 39χρονου νεκρού.

Μέχρι τώρα επτά άτομα έχουν προφυλακιστεί, σε διαφορετικές φυλακές της χώρας, ακόμα και εκτός Κρήτης για λόγους ασφαλείας.

Σήμερα εντοπίστηκε επίσης, ο γιός της 56χρονης, της μιας από τους δύο νεκρούς που είχαμε στη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου. Τον έψαχναν οι αστυνομικοί, δεν τον είχαν εντοπίσει από την ημέρα του μακελειού. Εντοπίστηκε λοιπόν στο χωριό από ότι λένε οι πληροφορίες και προσήχθη στο αστυνομικό Μέγαρο που έδωσε κατάθεση και στη συνέχεια αποχώρησε.

«Χωρισμένο» στα δυο το χωριό

Η ένταση παραμένει αμείωτη ανάμεσα στις δύο οικογένειές. Τη Δευτέρα, όπως καταγγέλλει η αδερφή της 56χρονης, δέχθηκε φραστική επίθεση από τη μητέρα του 39χρονου.

«Εγώ αυτό που θέλω είναι να επικρατήσει ηρεμία. Οκτώ σασμούς έχουμε κάνει. Ο 8ος ήταν όταν μαχαίρωσαν και πυροβόλησαν τον γιο μου. Ο γιος μου να ξέρετε είχε τα ίδια χτυπήματα με τον αδερφό μου, τα ίδια, το μόνο που ήταν τυχερός και όταν του παίξανε με το καλάσνικοφ εγώ ήμουν εκεί», είπε η αδερφή του 39χρονου νεκρού.

Έξω από τα σπίτια των δύο οικογενειών παραμένει ισχυρή δύναμη της αστυνομίας το να μην συναντηθούν τα μέλη τους μεταξύ τους, μοιάζει ανέφικτο.

