Βορίζια: Επιτέθηκαν σε τηλεοπτικό συνεργείο μετά τη σύλληψη των τριών αδελφών - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Επίθεση δέχτηκε συνεργείο του MEGA που βρισκόταν στην Κρήτη για να καλύψει το ρεπορτάζ μετά την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια που είχε σαν αποτέλεσμα να αφήσουν την τελευταία τους πνοή ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Πιο συγκεκριμένα, συνεργείο εκπομπής ήταν έξω από το ξενοδοχείο όπου βρισκόταν ο 19χρονος, ένας εκ των τριών που καταζητούνταν για την συμπλοκή και παραδόθηκαν χθες Τρίτη, όταν δέχτηκε επίθεση.

Η δημοσιογράφος με τον εικονολήπτη και τον ηχολήπτη πήγαν έξω από το ξενοδοχείο και τότε ένας άνδρας κυνήγησε τον εικονολήπτη και τον έριξε στο έδαφος, όπως φαίνεται και στα πλάνα που προβλήθηκαν τον σταθμό. «Φέρε εδώ, δώσε μου την κάμερα, τι τραβάς ρε», ακούγεται να λέει ο άνδρας.

Ο εικονολήπτης κρατούσε μακριά την κάμερα προσπαθώντας να την προστατεύσει ενώ επενέβη και ένα άτομο για να σταματήσει τη συμπλοκή.

Δείτε βίντεο από την επίθεση: