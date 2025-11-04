Βορίζια: «Φάγανε άδικα την κόρη μου, να σταματήσει το κακό εδώ» - Συγκλονίζει η μητέρα της 56χρονης - Real.gr

Η μητέρα της 56χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, λίγο μετά την κηδεία της, μιλά με συγκλονιστικά λόγια για τη στιγμή του χαμού της κόρης της και απευθύνει έκκληση για ειρήνη και τερματισμό της βίας.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο MEGA και αναφερόμενη στο Σάββατο όπου έγινε η αιματηρή συμπλοκή κατά την οποία σκοτώθηκε η κόρη της είπε: «ήμουν σπίτι μου και βγήκα έξω. Κατέβαζαν τους τραυματίες και τους έβαζαν στα αγροτικά και φεύγανε για να πάνε γιατρό».

«Δεν προκαλώ τίποτε αλλά θέλω να σταματήσει το κακό εδώ να μην έχουμε και άλλα. Δεν μισώ κανέναν, δεν έχω τίποτα με κανέναν. Το κακό να σταματήσει εδώ. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω. Φάγανε την κόρη μου άδικα», τόνισε η κυρία Φραγκιαδάκη.

«Ήρθε να κάνει το μνημόσυνο του πατέρα της και δυστυχώς κάναμε την κηδεία της», είπε η αδελφή της και περιέγραψε σχετικά με το περιστατικό με την ανταλλαγή πυροβολισμών στο οποίο και η ίδια ήταν παρούσα:

«Άκουσα φωνές και φασαρία και πήγα προς την σκάλα του δρόμου και μόλις ανέβηκα στον δρόμο στεκόμουν εκεί, εγώ, ο γιος μου, ο ανιψιός μου και η αδερφή μου δίπλα. Περνά με ιλιγγιώδη ταχύτητα το μαύρο αυτοκίνητο με τον θανόντα και μας έπαιζε στο ψαχνό. Εγώ πήρα μία εδώ (χέρι), ο γιος μου στο μηρό και ο ανιψιός μου στο γόνατο. Η αδελφή μου την έφαγε κάπου από ψηλά, γιατί εκεί όπως είναι η σφαίρα δεν δικαιολογείται μέσα από το αμάξι».

«Προσωπικά έχω μεγάλο παράπονο από την αστυνομία», προσθέτει η αδερφή της 56χρονης. «Τους πήραμε τηλέφωνο δεν ήρθαν σε 15 λεπτά που είναι η διαδρομή να έρθουν. Ήρθαν μετά από μιάμιση ώρα, δύο άτομα μόνο και πήραν φωτογραφίες. Είπαν ότι την επαύριο θα έρθει κλιμάκιο από τα Χανιά. Εκείνη την ημερά έπρεπε να κάνουν το χωριό ‘αστακό’ κι όχι την άλλη μέρα που μας σκότωσαν εμάς. Μετά τι να το κάνουμε; Δεν έχει νόημα», συνεχίζει.

«Δεν προκαλέσαμε, ούτε προκαλούμε, αυτοί απειλούνε ότι θα ρίξουν και βόμβα στο σπίτι μας».