Βορίζια: Φωτογραφίες από το βίντεο που επέτρεψαν στον 23χρονο να αφεθεί ελεύθερος - Real.gr

Ήταν σε γάμο την ώρα της τοποθέτησης της βόμβας.

Φωτογραφίες από το βίντεο που προσκόμισε ο 23χρονος που κατηγορούνταν για τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων στα Βορίζια παρουσιάζει σήμερα το patris.gr

Ο 23χρονος, από την οικογένεια των Καργάκηδων, είχε τονίσει από την πρώτη στιγμή πως δεν είχε καμία σχέση με την τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι του 27χρονου καθώς εκείνες τις ώρες δεν ήταν καν στο χωριό.

Όπως είχε καταθέσει, τόσο ο ίδιος όσο και οι συγγενείς του, εκείνη την ώρα ο 23χρονος βρισκόταν σε κοινωνική εκδήλωση και συγκεκριμένα σε γάμο.

Οι δικηγόροι του, Απόστολος Λύτρας αλλά και Θεονύμφη Μπέρκη, συνέλλεξαν όλα τα στοιχεία (φωτογραφίες και βίντεο) για να τεκμηριώσουν τα λεγόμενα του 23χρονου.

Σήμερα, κατά τη διάρκεια της απολογίας του, παρουσιάστηκαν τα πειστήρια ενώ σε συνδυασμό και με τα ελλιπή στοιχεία που είχαν σε βάρος του 23χρονου προκλήθηκε η έντονη διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέως για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι ο 23χρονος.

Τρεις ώρες μετά, τελικά αποφασίστηκε ο 23χρονος να αφεθεί ελεύθερος με εντολή για κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι το δικαστικό συμβούλιο.

Συγκίνηση, αγκαλιές και δάκρυα χαράς στην οικογένεια του 23χρονου

Αμέσως μετά το άκουσμα της απόφασης ο 23χρονος βγήκε από τα δικαστήρια, συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του, και έπεσε στην αγκαλιά της μητέρας του και των αδερφών του.

Συγκίνηση και δάκρυα χαράς σε όλα τα μέλη της οικογένειας που ένιωσαν ανακούφιση για την αυτή την απόφαση.

Τι δήλωσαν οι συνήγοροί του

«Μετά από μία πολύωρη διαδικασία αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και συγκεκριμένα οι όροι ήταν να παραδώσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και να παραμείνει στην οικία του. Υπήρχε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα. Περιμένουμε να αποφανθεί το αρμόδιο συμβούλιο. Με βάσει τα στοιχεία που προσκομίσαμε, βρήκαμε έγγραφα και στοιχεία που καταθέσαμε για το πού ακριβώς ήταν ο εντολέας μου. Μάλιστα, διαπιστώθηκε και μέσω των στοιχείων αυτό που ισχυριζόταν ο 23χρονος. Ήταν έξω από το σπίτι του αδερφού του, πήρε το αυτοκίνητό του και οδηγώντας πήγε στο σπίτι του. Δεν τον έχει η κάμερα σε άλλο σημείο. Όταν φτάνει σπίτι ακούει την έκρηξη και εκεί αντιλαμβάνεται ότι κάτι έχει συμβεί», δήλωσε ο συνήγορος του Απ. Λύτρας.

Από την πλευρά της η συνήγορος υπεράσπισης του 23χρονου Θεονύμφη Μπέρκη τόνισε: «Κατά την άποψή μας είναι αυστηρά αδύνατη, νομικά και μόνο, η προφυλάκιση του συγκεκριμένου κατηγορουμένου με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Προέκυψε η διαφωνία, θα το δούμε στο συμβούλιο».