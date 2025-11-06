Βορίζια: Φόβοι για νέο κύκλο αίματος - Συνεχίζεται η έρευνα για την ταυτοποίηση και του βομβιστή - Real.gr

Ανησυχία επικρατεί στα Βορίζια, καθώς όλοι φοβούνται πως ανά πάσα στιγμή μπορεί να δημιουργηθούν νέα αιματηρά επεισόδια αντεκδίκησης ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

«Στην Κρήτη για αυτόν τον λόγο κάνουν τους σασμούς. Για να μαλακώνουν αυτά τα προβλήματα και αυτές οι ιστορίες που υπάρχουν. Αυτοί δεν τηράνε τίποτα. Δίνουν το χέρι τους και μετά από λίγο καιρό αναιρούν τον λόγο τους», ανέφερε στο MEGA η αδερφή της 56χρονης που έπεσε νεκρή στα Βορίζια.

Πέντε ημέρες μετά το μακελειό, η κατάσταση στα Βορίζια εξακολουθεί να «μυρίζει μπαρούτι». Ο φόβος διάχυτος ότι το άσβεστο μίσος ανάμεσα στις δύο οικογένειες μπορεί να πυροδοτήσει νέα αιματοχυσία. Κανείς δεν φαίνεται διατεθειμένος να κάνει ένα βήμα πίσω.

«Θέλουν να παίρνουν εκδίκηση και μπολιάζουν τα παιδάκια τους έτσι, στα αγόρια ειδικά, να πάρεις εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα σου. Άμα προκαλέσουν αυτοί, εννοείται ότι και η μία πλευρά θα κλαίει, και η άλλη», συμπλήρωσε.

Η μία οικογένεια κατηγορεί την άλλη. Εκείνη του 39χρονου Φανούρη Καργάκη υποστηρίζει ότι δεν ευθύνεται για την τοποθέτηση της βόμβας που πυροδότησε την ένταση και καταγγέλλει ότι πριν τη φονική συμπλοκή, μέλη της αντίπαλης οικογένειας γάζωσαν τα σπίτια και τα αυτοκίνητά τους προκαλώντας φθορές.

«Μετά την έκρηξη το βράδυ της Παρασκευής ξεκίνησαν να πυροβολούν μέλη της άλλης οικογένειας προς το σπίτι μου. Βγήκα έξω και είδα σκιές μόνο, αλλά άκουσα φωνές κάποιων που τις αναγνώρισα. Τα έχω καταθέσει όλα στην Αστυνομία», υπογράμμισε η αδερφή του 39χρονου Καργάκη.

Οι έρευνες των αστυνομικών εστιάζουν στον εντοπισμό τόσο όσων συμμετείχαν στο μακελειό του περασμένου Σαββάτου, όσο και των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν.

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης πραγματοποίησαν εφόδους σε σπίτια, ενώ προσήγαγαν τρεις άνδρες που επιχείρησαν να μπουν στα Βορίζια χωρίς να είναι κάτοικοι του χωριού. Σύμφωνα με πληροφορίες, σχετίζονται με τη μία οικογένεια και ερευνάται αν έχουν εμπλακεί στην τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της άλλης.

Υπενθυμίζεται πως το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας το βράδυ της Τετάρτης, δείχνει τον 43χρονο γαμπρό του θύματος να πυροβολεί με καλάσνικοφ από ύψωμα την ώρα της συμπλοκής, καθώς και άλλο άτομο το οποίο βρίσκεται μαζί του. Και τα 2 άτομα έχουν συλληφθεί από τις Αρχές.

Ο 43χρονος, ο οποίος το πρωί της Πέμπτης, βρέθηκε ενώπιον εισαγγελέα και ανακρίτριας, αρνείται τις κατηγορίες για τη συμμετοχή του στο ένοπλο επεισόδιο, που έλαβε χώρα στα Βορίζια το περασμένο Σάββατο.

«Αναφερόμενη σε αυτό το βίντεο τουλάχιστον για εμένα, δεν μονώνει, δεν εξατομικεύει και δεν μπορεί να προσδιορίσει ούτε να κατηγορήσει καμία αρχή έναν άνθρωπο και μάλιστα με μία τέτοιας βαρύτητας ποινική δίωξη», τόνισε η Θεονύμφη Μπέρκη, δικηγόρος του κατηγορούμενου.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, σε ένα μέρος του βίντεο που δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας, ο ένοπλος στρίβει το κεφάλι και η κάμερα του ατόμου που τον τράβαγε χωρίς να το καταλάβει εκείνος και ο συνεργός του, κατέγραψε το πρόσωπό του. Έτσι ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη. Μετά από έκδοση εντάλματος συνελήφθη και ένας ξάδελφος του Φανούρη Καργάκου που στεκόταν δίπλα στον ένοπλο, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από δύο μαρτυρικές καταθέσεις.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του γαμπρού του Φανούρη Καργάκη δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για τον θάνατο της 56χρονης, ενώ κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και σε βάρος του εκδόθηκε σχετικό ένταλμα σύλληψης. Σημειώνεται ότι ο 43χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Οι δύο τραυματίες στο ΠΑΓΝΗ

Επιπλέον, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά την απολογία τους, οι δύο τραυματίες, οι οποίοι νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, μετά το μακελειό στα Βορίζια. Τα δύο άτομα ηλικίας 25 και 30 ετων, μέλη της οικογένειας της 56χρονης που τραυματίστηκε θανάσιμα στο αιματηρό επεισόδιο του περασμένου Σαββάτου, απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας, η οποία για την διαδικασία αυτή, βρέθηκε στο ΠΑΓΝΗ.

Υπενθυμίζεται ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού. Σε δηλώσεις τους οι συνήγοροι υπεράσπισης τους ανέφεραν ότι πρόκειται για μια δύσκολη υπόθεση, για την οποία προς ώρας «δεν υπάρχει οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται η εμπλοκή κανενός από τους κατηγορουμένους» και πώς υπάρχουν αρκετά σημεία τα οποία «πρέπει να φωτιστούν».

Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, «υπάρχει ένα θολό τοπίο» σχολιάζοντας πως, ενώ πρόκειται για τόσο σοβαρές κατηγορίες που επισύρουν ποινή ισόβιας κάθειρξης, εντούτοις «το αποδεικτικό υλικό δυστυχώς το πληροφορούμαστε από τις διαρροές που υπάρχουν από την Αθήνα» και πώς πρέπει να προχωρήσουν στην διαμόρφωση υπερασπιστικής γραμμής, χωρίς να έχουν στοιχεία της δικογραφίας.

«Στην πορεία θα αναδειχθεί ποιος έπραξε και το έπραξε. Αναμένουμε τις βαλλιστικές εξετάσεις και τις ιατροδικαστικές εκθέσεις που ουσιαστικά θα φωτίσουν τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης» σχολίασαν από την πλευρά τους οι συνήγοροι Λευτέρης Καρτσωνας και Μαρία Παπαδάκη.

Σε καλό δρόμο η έρευνα για την ταυτοποίηση και του βομβιστή

Αξίζει να αναφερθεί ότι η έρευνα για την ταυτοποίηση και του βομβιστή, σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε καλό δρόμο και θεωρείται θέμα χρόνου. «Αυτή είναι μια ξεχωριστή έρευνα και αναγνωρίζετε το επόμενο χρονικό διάστημα οι αστυνομικοί θα έχουν στοιχεία και για αυτό. Αναμένουμε κάποιες αναλύσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια όμως προχωράμε πολύ καλά και με πολύ γοργά βήματα θα έλεγα», τόνισε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.