Βορίζια: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο γαμπρός του 39χρονου - Real.gr

Τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης γυναίκας που τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια του μακελειού στα Βορίζια, όπως και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού, αντιμετωπίζει πλέον ο 43χρονος άνδρας που συνελήφθη χθες, μετά από επιχείρηση αστυνομικών, οι οποίοι εντόπισαν σε σπηλιά που βρίσκεται σε αγροτεμάχιο που του ανήκει, κυνηγετικό όπλο και φυσίγγια.

Οι αρχές, μετά τις καταθέσεις που έχουν ληφθεί, αλλά και το βίντεο που έφτασε στα χέρια τους από την ώρα των πυροβολισμών, ταυτοποίησαν τον 43χρονο ως τον άνθρωπο που πυροβόλησε με καλάσνικοφ από ψηλό σημείο, στον αύλειο χώρο του σπιτιού στο οποίο λίγες ώρες πριν το μακελειό, είχε εκραγεί αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός.

Υπενθυμίζεται ότι ο θάνατος της 56χρονης οφειλόταν σε διαμπερές τραύμα από πυροβολισμό με καλάσνικοφ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν από τις πρώτες εξετάσεις, ότι το τραύμα είχε προκληθεί από πυροβολισμό από ψηλό σημείο.

H στιγμή που μεταφέρεται στο γραφείο του ανακριτή κατέγραψε ο φακός του Creta24:

Ο 43χρονος συγγενής του δεύτερου νεκρού στο μακελειό -του 39χρονου πατέρα πέντε παιδιών- οδηγήθηκε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο του Ηρακλείου, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα. Την ίδια μέρα αναμένεται να απολογηθούν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και τα τρία αδέλφια 19, 27 και 29 ετών, που παραδόθηκαν το βράδυ της περασμένης Τρίτης.

Η στιγμή που οδηγείται στην ανακρίτρια:

Μέσα στην ημέρα σήμερα, αναμένεται να απολογηθούν και οι δύο άνδρες, 25 και 30 ετών, που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ και αντιμετωπίζουν επίσης τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.