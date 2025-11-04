Βορίζια: Η στιγμή που τα τρία αδέρφια φτάνουν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Λίγο πριν τις 7 το απόγευμα της Τρίτης 4 Νοεμβρίου, έφτασαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη, που συνελήφθησαν για το μακελειό του Σαββάτου 1/11 στα Βορίζια, όπου σκοτώθηκαν ένας 39χρονος και μια 57χρονη.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η αστυνομία είχε εντοπίσει ένα ξενοδοχείο στην παραλία του Κόκκινου Πύργου, το οποίο ανήκει σε φιλικό πρόσωπο των φυγάδων. Εκεί είχε βρει καταφύγιο ο ένας από τους τρεις καταζητούμενους.

Πραγματοποιήθηκε έτσι αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία εντοπίστηκαν και προσήχθησαν οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου, πατέρας και γιος, ενώ το κατάλυμα τέθηκε υπό επιτήρηση για τη σύλληψη τους ενός φυγά μόλις θα επέστρεφε.

Οι άλλοι δύο, όπως προέκυψε στη συνέχεια, είχαν βρει καταφύγιο σε φιλικό τους σπίτι στο Τυμπάκι, το οποίο δεν είχε εντοπιστεί ακόμη από τους αστυνομικούς.

Το μεσημέρι πλέον ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθε σε επικοινωνία με οικείο τους πρόσωπο που έπαιζε τον ρόλο του διαμεσολαβητή και του διεμήνυσε ότι πλέον είχαν τελειώσει όλα για εκείνους. Το μόνο που απέμενε ήταν να παραδοθούν…

Τελικά δέχτηκαν και έκλεισαν ραντεβού στις 18:15 σε ένα πρατήριο καυσίμων στις Μοίρες Ηρακλείου, όπου εμφανίστηκαν με ταξί και οι τρεις.

Εκεί παραδόθηκαν και συνελήφθησαν, ενώ στη συνέχεια, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης οδηγήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, προς εκτέλεση των ενταλμάτων που έχουν εκδοθεί σε βάρος τους.