Βορίζια: Παραδόθηκαν τα τρία αδέλφια που καταζητούνταν για το μακελειό - Real.gr

Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση με το μακελειό στα Βορίζια το πρωί του περασμένου Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τρία αδέλφια νωρίτερα ενημέρωσαν τις Αρχές ότι είναι έτοιμα να παραδοθούν, έπειτα από τρεις ημέρες ανθρωποκυνηγητού της ΕΛ.ΑΣ σε όλη την Κρήτη, ακόμα και στα βουνά.

Πρόκειται για έναν 27χρονο, ιδιοκτήτη της οικίες όπου τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός καθώς και για τα δύο αδέλφια του 29 και 19 ετών.

Η παράδοσή τους ήταν μία φήμη που είχε κυκλοφορήσει ήδη από χθες και σήμερα επιβεβαιώθηκε με την εμφάνισή τους στις Αρχές.

Άλλωστε, αυτές τις προηγούμενες ώρες συγγενικά τους πρόσωπα προσπαθούσαν να τους πείσουν να παραδοθούν.

Σημειώνεται ότι την ερχόμενη Πέμπτη η τακτική Ηρακλείου αναμένεται να επισκεφθεί το ΠΑΝΓΗ στο οποίο νοσηλεύονται τα δύο άτομα της ίδιας οικογένειας, και τα οποία εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό.

Παράλληλα η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών που τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο υπό κατασκευή σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, γεγονός που στάθηκε αφορμή να μετατραπεί το χωριό σε εμπόλεμη ζώνη.