Βορίζια: Πεδίο μάχης με «γαζωμένα» αυτοκίνητα και κτίρια από τις σφαίρες - Συναγερμός στις Αρχές για την κηδεία του 39χρονου - Real.gr

«Μαυροφορεμένο» το χωριό – Ισχυρή αστυνομική δύναμη

«Πεδίο μάχης» θυμίζουν τα Βορίζια μετά την πρωτοφανή αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου με αποτέλεσμα τον θάνατο του 39χρονου Φανούρη και της 56χρονης Ευαγγελίας και των τραυματισμό τεσσάρων ατόμων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων «οι σφαίρες έπεφταν βροχή πάνω από τα κεφάλια τους» ενώ αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι μέσα σε λίγα λεπτά έπεσαν εκατοντάδες σφαίρες.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που κατέγραψε ο φακός του cretapost «αδέσποτες» σφαίρες κατέληξαν σε κτίρια τρυπώντας τους τοίχους, σε αυτοκίνητα και σε καταστήματα.

Σε βαρύ κλίμα αναμένεται να διεξαχθεί στις 14:00 η κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια, σε ένα χωριό που είναι «μαυροφορεμένο» την ώρα που ισχυρή αστυνομική παρουσία περιφρουρεί την περιοχή για την αποφυγή επεισοδίων. Η νεκρόσιμη πομπή, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, Φανή Καλαθάκη, θα διατρέξει όλο το χωριό καθώς το νεκροταφείο βρίσκεται στην άκρη του χωριού, εκεί όπου βρίσκεται το σπίτι των μελών της άλλης οικογένειας που έχουν εμπλακεί στο αιματοκύλισμα.

Η αστυνομική παρουσία είναι εμφανής ενώ σε ετοιμότητα είναι και άλλοι 50 από όλη την Κρήτη, που εάν χρειαστεί θα μεταβούν στο χωριό όπου σημειώθηκε το διπλό φονικό. Σύμφωνα με πληροφορίες η άλλη οικογένεια, που θρηνεί την 56χρονη, έχει φύγει από το χωριό. Η κηδεία της άτυχης γυναίκας θα γίνει αύριο Τρίτη, επίσης στις 14:00, στον Αλικιανό Χανίων.

Τα σχολεία είναι κλειστά σήμερα και αύριο τόσο στα Βορίζια όσο και στον Ζαρό για λόγους ασφαλείας την ώρα που συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες και σε γύρω χωριά για τον εντοπισμό των τριών εμπλεκομένων. Την ίδια ώρα στο νοσοκομείο εξακολουθούν να νοσηλεύονται τέσσερις εκτός κινδύνου, εκ των οποίων οι δύο έχουν συλληφθεί.

Την ώρα που τα Βορίζια πενθούν δύο νεκρούς, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ έχουν στραφεί στις ορεινές περιοχές του Ψηλορείτη αλλά και σε διπλανά χωριά για τον εντοπισμό τριών βασικών υπόπτων της αιματηρής συμπλοκής. Πρόκειται για τρία μέλη της ίδιας οικογένειας και συγκεκριμένα, τον 27χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού, στο οποίο εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός την περασμένη Παρασκευή και τα δύο αδέρφια του ηλικίας 19 και 29 ετών.

Στο μεταξύ, νεότερα στοιχεία για την αιματηρή συμπλοκή με θύμα τον 39χρονο ήρθαν στο φως. Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ, όταν έπεσαν οι πρώτοι πυροβολισμοί εναντίον αστυνομικών αλλά και συγγενών της αντίπαλης οικογένειας, ο 39χρονος δέχθηκε τηλεφώνημα από συγγενικό του πρόσωπο, έφτασε στο σημείο με το αγροτικό του και στη θέα των μελών της αντίπαλης οικογένειας ξεκίνησε να ανταλλάσσει πυροβολισμούς.

Όταν έπεσε νεκρός, μέσα στο αυτοκίνητο δεν εντοπίστηκε κάποιο όπλο. Ωστόσο από την έρευνα προέκυψε ότι αρκετοί πυροβολισμοί πραγματοποιήθηκαν από το όχημα του 39χρονου, γι΄αυτό το λόγο εκτιμάται από τους αστυνομικούς ότι υπήρχε και άλλο άτομο στο αυτοκίνητο το οποίο πιθανότατα διέφυγε με τα όπλα μετά τη συμπλοκή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος θεωρείτο ο προστάτης της οικογένειας διότι ο αδελφός του βρίσκεται στη φυλακή.

Η σορός του 39χρονου μεταφέρθηκε στο σπίτι χτες το βράδυ, από το ΠΑΓΝΗ, μέσα σε κλίμα οδύνης και οργής, ενώ από το απόγευμα έφτανε κόσμος για να θρηνήσει τον νεκρό.

Όταν έφτασε η σορός του 39χρονου στο σπίτι οι κραυγές και τα μοιρολόγια της συζύγου του και της αδερφής του αντήχησαν σε όλο το χωριό. «Σήκω, σήκω» φώναζαν χτυπώντας με τα χέρια τους το στέρνο και το κεφάλι τους για τη συμφορά, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Η κηδεία για λόγους ασφαλείας θα τελεστεί σήμερα το μεσημέρι, στις 14:00, σε στενό οικογενειακό κύκλο στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ενώ το χωριό είναι αποκλεισμένο από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καθώς υπάρχουν φόβοι για νέο επεισόδιο στη βεντέτα. Σημειώνεται πως το νεκροταφείο είναι κοντά στα σπίτια της άλλης οικογένειας.