Βορίζια: Πώς οι Αρχές έφτασαν στη σύλληψη του 23χρονου ανιψιού του Καργάκη για τη βόμβα - Τι «δείχνει» βίντεο - Real.gr

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες των Αρχών για το μακελειό στα Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης, με τις Αρχές να συλλαμβάνουν τον ανιψιό του θύματος.

του Θεοδόση Πάνου

Συγκεκριμένα, ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργκάκη συνελήφθη στο κοιμητήριο του χωριού. Βιντεοληπτικό και γενετικό υλικό τον έδειξαν ως βομβιστή.

Βίντεο δείχνει τον 23χρονο το επίμαχο βράδυ της Παρασκευής να σταθμεύει το αυτοκίνητό του κοντά στο σπίτι του Φραγκιαδάκη, να ανοίγει το πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου και να παίρνει ένα αντικείμενο (δίχως να φαίνεται ακριβώς τι είναι αυτό επειδή είναι σκοτεινά).

Επίσης η κάμερα δεν έχει στο οπτικό πεδίο το σπίτι, ωστόσο όταν φαίνεται να φεύγει με το αυτοκίνητο, ακούγεται η έκρηξη και φαίνεται η λάμψη στην κάμερα.

Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι η βόμβα, τουλάχιστον η τεχνογνωσία για την κατασκευή της, προέρχεται μέσα από τη φυλακή, ενώ φαίνεται να κατασκευάστηκε από άλλο άτομο και όχι από τον 23χρονο. Ερευνάται μάλιστα ο ρόλος σημαντικού μέλους της οικογένειας Καργάκη, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές Αλικαρνασσού.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Για την σύλληψη του 23χρονου, η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση: “Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.

Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Ο ανωτέρω εντοπίστηκε σήμερα (12/11/2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης. Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.”

Άγνωστο ακόμη που βρίσκονται τα όπλα

Στο μεταξύ τα όπλα του μακελειού παραμένουν εξαφανισμένα. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το μεσημέρι του Σαββάτου, λίγη ώρα μετά το μακελειό, συγγενείς εμπλεκομένων, αφού μετέφεραν τους τραυματισμένους σε κέντρα υγείας, έκρυψαν όλα τα όπλα.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστος ο αριθμός των όπλων αλλά και το πόσοι ήταν εκείνοι που άνοιξαν πυρ.