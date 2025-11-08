Βορίζια: Πού στρέφουν τις έρευνες οι Αρχές για τη βόμβα και τα όπλα - Real.gr

Οι Αρχές προσπαθούν να συγκεντρώσουν στοιχεία για το άτομο που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας, για αυτόν που την κατασκεύασε και για εκείνον που την τοποθέτησε στο σπίτι της μιας οικογένειας.

Στις φυλακές Αλικαρνασσού ψάχνουν απαντήσεις οι Αρχές για την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια. Στο πλαίσιο αυτό μετήχθησαν κάτω από άκρα μυστικότητα στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου και εξετάζονται τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, που είναι κρατούμενοι για ζωοκλοπές, και άλλα δύο άτομα επίσης τρόφιμοι των φυλακών. σύμφωνα με την ΕΡΤ. Τα όπλα του μακελειού δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Οι 3 κρατούμενοι και άλλοι 2 ποινικοί συγκρατούμενοι τους, στα κελιά των οποίων και σε κοινόχρηστο χώρο, είχαν βρεθεί έπειτα από έρευνες μαχαίρια και 2 κινητά τηλέφωνα, έδωσαν περαιτέρω εξηγήσεις στην ανακρίτρια.

Οι Αρχές προσπαθούν, ερευνώντας και στις φυλακές, να συγκεντρώσουν στοιχεία για το άτομο που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας, για αυτόν που την κατασκεύασε και για εκείνον που την τοποθέτησε στο σπίτι της μιας οικογένειας.

Ψάχνουν στα βουνά για όπλα

Μια εβδομάδα μετά το μακελειό στα Βορίζια οι Αρχές αναζητούν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στις δυο δολοφονίες, ώστε να καταλήξουν στα πρόσωπα που έριξαν τις φονικές σφαίρες.

Υπάρχουν μαρτυρίες που μας βοηθούν να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, χωρίς όμως να ξέρουμε ακριβώς το ρόλο του κάθε εμπλεκόμενου, ανέφερε στο ertnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Άνδρες της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ και άλλων υπηρεσιών συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες για την ανεύρεση του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό, στην ευρύτερη περιοχή ακόμα και στα βουνά.

Ήδη 50 αστυνομικοί έχουν φτάσει στο νησί για να ενισχύσουν αυτές τις ειδικές μονάδες, οι οποίες κατά κύριο λόγο ασχολούνται με τέτοιου είδους επιχειρήσεις, που αφορά δηλαδή την παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή τόνισε η Κωνσταντία Δημογλίδου.