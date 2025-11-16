Βορίζια: Σε εξέλιξη η έρευνα για τα άφαντα όπλα - Στο κάδρο ο κατασκευαστής της βόμβας - Real.gr

Quantcast
22:10, 16/11/2025
Στην πολύκροτη υπόθεση των Βοριζίων, μπορεί οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές να ξέρουν τον αριθμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και το ποιοι πυροβόλησαν και ποιοι όχι, όμως η αστυνομία εξακολουθεί να ερευνά ποια από τα όπλα που έχουν βρεθεί ως τώρα χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή και ποια όχι.

Την ίδια ώρα, το μεγάλο ζητούμενο είναι ο εντοπισμός όλου του οπλισμού που κρατούσαν στα χέρια τους οι δύο πλευρές, ενώ η αστυνομία εκτιμά ότι έχουν συλληφθεί όλοι οι βασικοί πρωταγωνιστές του φονικού επεισοδίου.

Εκκρεμούν, βέβαια, τόσο το δεύτερο άτομο που αναφέρεται στη δίωξη και σχετίζεται με την κατασκευή και την τοποθέτηση της βόμβας, όσο και ο ηθικός αυτουργός. Ως προς τον κατασκευαστή, η αστυνομία έχει ήδη στα χέρια της καταθέσεις για την ιδιότητα ενός ατόμου ως «κατασκευαστή εκρηκτικών μηχανισμών».

Όπως αναφέρει σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε ό,τι αφορά στα όπλα, εκτιμάται ότι αυτά «εξαφανίστηκαν» από τα ίδια άτομα που μετέφεραν τους τραυματίες στα κέντρα υγείας της περιοχής, στα νοσοκομεία και στην ιδιωτική κλινική του Ηρακλείου. Θεωρούν δηλαδή, ότι μαζί με τους τραυματίες, φόρτωσαν στα αυτοκίνητα και τον οπλισμό.

Και ενώ οι έρευνες για τα όπλα συνεχίζονται, οι συνήγοροι των δύο πλευρών κάνουν έκκληση στους κατηγορούμενους να αποκαλύψουν τις κρυψώνες ή τα σημεία που τα πέταξαν, προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν στον καθένα.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας εξακολουθούν να εξετάζονται οι εκατοντάδες κάλυκες που βρέθηκαν στο «πεδίο μάχης» που δημιουργήθηκε στα Βορίζια.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι και η έρευνα στα δύο κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν σε κοινόχρηστους χώρους της φυλακής Αλικαρνασσού, όμως η αστυνομία γνωρίζει ότι τα τηλέφωνα αυτά χρησιμοποιούνταν από προφυλακισμένα για άλλη υπόθεση μέλη της οικογένειας του 39χρονου νεκρού.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απολογία του βπου φέρεται να κατασκεύασε και να τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι απ΄ όπου ξεκίνησαν όλα, το πρωί της Δευτέρας ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου.

