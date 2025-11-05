Βορίζια: Στοιχεία που «καίνε» τον γαμπρό του 39χρονου έχει η ΕΛ.ΑΣ - Βίντεο από την επιχείρηση παράδοσης των 3 αδελφών - Real.gr

Ο 43χρονος συνελήφθη σήμερα από αστυνομικούς και κρατείται για παράνομη οπλοκατοχή.

Βίντεο και μαρτυρίες που έχει στην διάθεση της η Ελληνική Αστυνομία «καίνε» τον 43χρονο συγγενή του 39χρονου που σκοτώθηκε στην ένοπλη συμπλοκή στα Βορίζια, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, καθώς φαίνεται να πυροβολεί με καλάσνικοφ την ώρα του αιματηρού επεισοδίου.

Κατά τις ίδιες πηγές στο βίντεο φαίνεται ο 43χρονος να πυροβολεί με τουφέκι καλάσνικοφ από ψηλά, ενώ από την πρώτη στιγμή υπήρχαν μαρτυρίες για την συγκεκριμένη ενέργεια.

Ο 43χρονος συνελήφθη σήμερα από αστυνομικούς και κρατείται για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς σε σπηλιά που βρίσκεται μέσα σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του βρέθηκε μια καραμπίνα και φυσίγγια.

Ωστόσο, μετά την ταυτοποίηση του για εμπλοκή στο μακελειό, με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, αναμένεται αύριο να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για αυτό, με βάση τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. και η οποία περιλαμβάνει το προανακριτικό υλικό για τη συμμετοχή και το ρόλο του στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι η ανακοίνωση που εξέδωσε η αστυνομία για την σύλληψη του 43χρονου, ανέφερε:

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 43χρονος ημεδαπός, ως εμπλεκόμενος στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό του Ηρακλείου Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω συνελήφθη σήμερα καθώς σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω.

Βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει ο ΑΝΤ1 καταγράφει την επιχείρηση παράδοσης των 3 αδελφών. Σε αυτό καταγράφονται τα αυτοκίνητα, που επιστρατεύτηκαν για να μεταφέρουν τους αδελφούς Φραγκιαδάκη, την στιγμή που αυτοί κατευθύνονταν προς το σημείο όπου έχει κανονιστεί να γίνει η παράδοση.

Λίγα λεπτά αργότερα τα ίδια οχήματα περνούσαν τις πύλες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου, όπως επίσης αποτυπώνεται σε βίντεο.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Υπενθυμίζεται πως στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου κρατούνται μετά την παράδοσή τους χθες τα τρία αδέλφια , έφτασε για τη διαδικασία Ανακριτής προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να υπάρξει ένταση. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομια και η απολογία τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου .

Νωρίτερα, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε ο ανήλικος γιος του ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται ότι υπέθαλψε – κρύβοντας μια βραδιά- τον ένα από τους τρεις κατηγορούμενους που παραδόθηκαν χθες στις αστυνομικές αρχές. Ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος , ενώ του ορίστηκε δικάσιμος για τις 25 Φεβρουαρίου 2026, ενώ ο πατέρας του που συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου , δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία και αφέθηκε επίσης ελεύθερος. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι, και οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι για το μακελειό.

Ντοκουμέντα από τις βολίδες που τραυμάτισαν θανάσιμα τον 39χρονο

Νωρίτερα η ΕΡΤέδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες ντοκουμέντα με τις δύο βολίδες, οι οποίες προέρχονται από ένα ή δύο πολεμικά τυφέκια τύπου Καλασνικοφ, και χρησιμοποιήθηκαν από τους δράστες της φονικής συμπλοκής, μαζί με πιστόλια διαφόρων διαμετρημάτων και λειόκανων κυνηγετικών όπλων.

Οι βολίδες αυτές -διαμετρήματος 7,62Χ39 steel core- ανασύρθηκαν από το άψυχο σώμα του 39χρονου, κατά τη διάρκεια της νεκροψίας – νεκροτομής που διενεργήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου το απόγευμα της περασμένης Κυριακής.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η μία βολίδα διαπέρασε το πίσω μέρος της καρότσας του αγροτικού οχήματος, την καμπίνα και το κάθισμα, για να «καρφωθεί» στη σπονδυλική στήλη του 39χρονου στο ύψος του κόκκυγα.

Η δεύτερη βολίδα που είναι επίσης από Καλάσνικοφ και θεωρείται ως η θανατηφόρα, έχει διαπεράσει την πόρτα του οδηγού και έχει πλήξει τον Φανούρη Καργάκη στα πλευρά. Σε αυτή τη βολίδα έχει χαθεί το μεταλλικό περίβλημα, το οποίο θεωρείται πως έχει παραμείνει μέσα στην πόρτα του οχήματος. Το περίβλημα θεωρείται κρίσιμο στοιχείο γιατί φέρει τις ιχνοφόρες περιοχές και ο εντοπισμός του θα επιτρέψει στην ταυτοποίηση του όπλου, αν αυτό βρεθεί.

Το θύμα, όπως έχει προκύψει από τη νεκροψία – νεκροτομή, δέχθηκε άλλα δύο πλήγματα από πυροβολισμούς στον ώμο και στο πόδι. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος φέρει στο τριχωτό της κεφαλής κάποια μεταλλικά σωματίδια, τα οποία δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί, αν πρόκειται δηλαδή για ίχνη από σκάγια ή κάτι άλλο.

Συνολικά σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Φανούρης Καργάκης έχει πάνω από 10 οπές περιμετρικά, κάτι που σημαίνει ότι οι δράστες ήταν γύρω από το όχημα.

Το 4Χ4, το οποίο εξετάστηκε και φωτογραφήθηκε στον τόπο του μακελειού, έχει μεταφερθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου. Εκεί θα εξεταστεί από στελέχη του ΓΕΕ (Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, παρουσία τεχνικών συμβούλων που αναμένεται να ορίσουν οι οικογένειες.