Βορίζια: Στον εισαγγελέα και o δεύτερος «πρωταγωνιστής» του βίντεο - Σε πλήρη εξέλιξη οι αστυνομικές έρευνες - Real.gr

Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου, πέρασε νωρίτερα το μεσημέρι της Παρασκευής 7/11, ο 48χρονος, μέλος της οικογένειας Καργάκη, ο οποίος, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές είναι το δεύτερο άτομο που παρουσιάζεται στο βίντεο που είδε το «φως» της δημοσιότητας από το μακελειό του Σαββάτου 1/11 στα Βορίζια.

Πρόκειται για το βίντεο που φαίνονται δύο άτομα, με τον 43χρονο γαμπρό του θύματος, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, να πυροβολεί με καλάσνικοφ.

Ο 48χρονος βρίσκεται ενώπιον Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό αλλά και από τις καταθέσεις, ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου θανόντα είναι εκείνος που πυροβολεί και μάλιστα κατηγορείται και για τον θανάσιμο τραυματισμό της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε συνεργασία με τη Δ.Α.Ο.Ε. και το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, σχετικά με το ένοπλο περιστατικό που σημειώθηκε στα Βορίζια Ηρακλείου.

Μέχρι σήμερα για την υπόθεση, έχουν συλληφθεί επτά άτομα ως άμεσα εμπλεκόμενα, είτε στο πλαίσιο του αυτοφώρου είτε μετά την έκδοση σχετικών ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος τους, καθώς και δύο ακόμα άτομα (17χρονος και 56χρονος), για υπόθαλψη και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι, το έβδομο εμπλεκόμενο στην υπόθεση άτομο, ηλικίας 48 ετών, συνελήφθη χθες (6/11/2025) μετά την έκδοση σε βάρος του σχετικού εντάλματος σύλληψης. Δύο από τους κατηγορούμενους, ηλικίας 25 και 30 ετών, απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας και του εισαγγελέα Ηρακλείου και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών, με τη συνδρομή εξειδικευμένων υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, της Ε.Κ.Α.Μ., της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και άλλων επιχειρησιακών μονάδων (Ο.Π.Κ.Ε. – Τ.Α.Ε.), έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα 27 έρευνες σε οικίες, 21 έρευνες σε ποιμνιοστάσια και λοιπούς χώρους, 17 προσαγωγές ατόμων που εξετάστηκαν, καθώς και 352 έλεγχοι σε άτομα και οχήματα, κατά τους οποίους βεβαιώθηκε πλήθος τροχονομικών παραβάσεων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και λοιπά αντικείμενα, τα οποία έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση. Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε συνεργασία με την αρμόδια ανακριτική αρχή για τον προσδιορισμό όλων των εμπλεκομένων προσώπων και την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από creta24, ΑΠΕ-ΜΠΕ