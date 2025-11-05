Βορίζια: Συμμετείχε στο μακελειό ο γαμπρός του 39χρονου - Ερευνάται αν κρατούσε το καλάσνικοφ - Real.gr

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο συλληφθείς, είναι βέβαιο πως συμμετείχε στο αιματηρό περιστατικό με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια Ηρακλείου, που έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο (1/11), ενώ ερευνάται επισταμένως εάν είναι εκείνος που κρατούσε το καλάσνικοφ κατά τη διάρκεια του μακελειού.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, αστυνομικοί συνέλαβαν τον γαμπρό του 39χρονου, καθώς έπειτα από έρευνα σε κτήμα ιδιοκτησίας του, όπου υπήρχε και σπηλιά εντοπίστηκαν μία καραμπίνα, φυσίγγια αλλά και σφαίρες των 9 χιλιοστών. Επισημαίνεται ότι το όπλο και τα πυρομαχικά φέρεται να κρύφτηκαν πρόσφατα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω.