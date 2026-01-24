Βορίζια: Συνέλαβαν τους γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη - Real.gr

Ένταση και πάλι στα Βορίζια, στη «σκιά» του αιματοκυλίσματος της 1ης Νοεμβρίου, με τις σχέσεις μεταξύ των δύο οικογενειών να παραμένουν τεταμένες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, η αδελφή της θανούσης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία είχε τραυματιστεί στο χέρι στη διάρκεια του μακελειού, υπέβαλλε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού κατά της μητέρας και του πατέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που είχε σκοτωθεί κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών πριν 2,5 μήνες.

Η μήνυση αφορά στα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης, έχουν συλληφθεί και οι δύο γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ωστόσο ο πατέρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ με Covid και χαμηλό οξυγόνο. Η μητέρα, πάλι, οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλο αυτό τον καιρό οι σχέσεις των δύο πλευρών είναι εκρηκτικές – αν και τα περισσότερα από τα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη έχουν φύγει από το χωριό.

Αφορμή για το επεισόδιο φέρεται να στάθηκε το γεγονός ότι η αδελφή της θανούσης πέρασε έξω από το σπίτι της οικογένειας Καργάκη κι εκεί όπως καταγγέλθηκε από την ίδια οι γονείς του Φανούρη Καργάκη άρχισαν να της εκτοξεύουν ύβρεις και απειλές.

Ενδεικτικό του άσχημου κλίματος που εξακολουθεί να επικρατεί στην περιοχή είναι ότι η μία οικογένεια έχει ζητήσει από την άλλη να μην περνά ή να πλησιάζει μέλος της από τη γειτονιά της.