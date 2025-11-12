Βορίζια: Συνελήφθη ανιψιός του 39χρονου θύματος - Φέρεται να έβαλε τη βόμβα στο σπίτι της αντίπαλης οικογένειας - Real.gr

Στη σύλληψη 23χρονου ανιψιού του 39χρονου Φανούρη Καργάκη προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη καθώς φέρεται ότι είναι αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, γεγονός που προκάλεσε το μακελειό της 1ης Νοεμβρίου στο χωριό.

Οι Αρχές έφτασαν στη σύλληψη αξιοποιώντας πληροφορίες από βιντεοληπτικό υλικό, από μαρτυρίες, ενώ πραγματοποίησαν άρση απο.

Ο 23ρονος εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάτης (12/11) από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες σε εξέλιξη είναι έρευνες για τον εντοπισμό τον ηθικό αυτουργό καθώς και τον κατασκευαστή της βόμβας.