Βορίζια: Πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη των τριών αδελφών - Το... κλεμμένο μηχανάκι και ο ρόλος του διοικητή - Real.gr

Παραδόθηκαν στις Αρχές τα τρία αδέλφια που αναζητούνταν για το φονικό στα Βορίζια Ηρακλείου, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες της Ασφάλειας Ηρακλείου και του κλιμακίου των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που παραμένουν στην Κρήτη, μέχρι την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης που αιματοκύλισε το χωριό.

Οι αστυνομικοί παράλληλα με τις προσπάθειες εντοπισμού των τριών φυγάδων αδελφών που είχε αίσιο τέλος, προσπαθούν τα τελευταία 24ωρα να εντοπίσουν και τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό και μέσω αυτών βεβαίως να ταυτοποιήσουν και τυχόν άλλα πρόσωπα που μπορεί να συμμετείχαν στην ένοπλη συμπλοκή.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου μοιράστηκαν με τους συναδέλφους τους της ΔΑΟΕ την εμπειρία από άλλες υποθέσεις του παρελθόντος και τα σημεία που έχουν κατά καιρούς εντοπίσει όπλα που έχουν «ξεφορτωθεί» οι ένοχοι.

Έτσι λοιπόν στήθηκε μία τεράστια επιχείρηση με ανιχνευτές μετάλλων σε πηγάδια της περιοχής, σε σπηλιές ακόμα και σε παλιά και ανοιγμένα μνήματα νεκροταφείων της γύρω περιοχής, που κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί ως κρυψώνες όπλων, με αρνητικό έως τώρα αποτέλεσμα.

Οι έρευνες αυτές βεβαίως θα συνεχιστούν, όπως θα συνεχιστούν και οι έρευνες για την αποκάλυψη του βομβιστή που ανατίναξε με δυναμίτη την οικία ενός εκ των κατηγορουμένων, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ξανά η βεντέτα μεταξύ των αντιπάλων οικογενειών.

Το χρονικό της παράδοσης των τριών καταζητούμενων

Όπως αναφέρει ο ANT1, ο 19χρονος υπηρετεί τη θητεία του στον ελληνικό στρατό. Αμέσως μετά τη συμπλοκή στο χωριό ο 19χρονος κάλεσε τον διοικητή του στο τηλέφωνο και τού είπε μια δικαιολογία. «Δεν μπορώ να επιστρέψω στο στρατόπεδο, γιατί μου έκλεψαν το μηχανάκι», φέρεται να είπε συγκεκριμένα. Τον πήρε και δεύτερη φορά τηλέφωνο και στο διάστημα αυτό, ο διοικητής είχε δει την είδηση της συμπλοκής στα Βορίζια και κάλεσε εκείνος τους αστυνομικούς, λέγοντάς τους όσα προηγήθηκαν. Τότε, οι αστυνομικοί άρχισαν να παρακολουθούν το εν λόγω τηλέφωνο.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 19χρονος δεν το ενεργοποιούσε συχνά. Το έκανε ωστόσο 3 φορές για να επικοινωνήσει με την σύντροφό του και έτσι κατάφεραν να φτάσουν στο ξενοδοχείο οι αστυνομικοί. Μάλιστα, έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή του ιδιοκτήτη και του γιου του, ο οποίος είναι φίλος του 19χρονου και αναμένεται να κατηγορηθούν για υπόθαλψη εγκληματία.

Οι άλλοι δύο φυγάδες, όπως προέκυψε στη συνέχεια, είχαν βρει καταφύγιο σε φιλικό τους σπίτι στο Τυμπάκι το οποίο δεν είχε εντοπιστεί ακόμη από τους αστυνομικούς.

Το μεσημέρι πλέον της Τρίτης, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθε σε επικοινωνία με οικείο τους πρόσωπο που έπαιζε τον ρόλο του διαμεσολαβητή και του διεμήνυσε ότι πλέον είχαν τελειώσει όλα για εκείνους και το μόνο που τους έμενε ήταν να παραδοθούν.

Υπό την πίεση της προσαγωγής των φίλων τους και τη συνεχή πίεση και τις κατ’ οίκον έρευνες σε συγγενείς τους σε όλη την Κρήτη, εν τέλει δέχτηκαν, ζήτησαν από τους αστυνομικούς να σταματήσουν να κάνουν εφόδους και έκλεισαν ραντεβού στις 18:15 σε ένα πρατήριο καυσίμων στις Μοίρες Ηρακλείου, όπου εμφανίστηκαν με ταξί και οι τρεις.

Επιπλέον, κομβικό ρόλο για την παράδοση των τριών φυγάδων έπαιξαν οι ηλικιωμένοι της οικογένειας. Πληροφορίες της ΕΡΤ, αναφέρουν ότι κανείς από τους τρεις δεν δέχτηκε να πει το παραμικρό στο προανακριτικό κομμάτι. Όλοι είπαν πως θα καταθέσουν όσα γνωρίζουν για το περιστατικό καθώς και για τη δική τους συμμετοχή στο αιματηρό επεισόδιο.

Δεν είναι γνωστό αν τα τρία αδέλφια θα απολογηθούν αύριο, Τετάρτη (5/11) ή την Πέμπτη, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο και πού θα απολογηθούν. Μάλιστα αναμένεται εμπλοκή και της στρατιωτικής Δικαιοσύνης, καθώς ένα από τα τρία αδέλφια είναι στρατιώτης και υπηρετεί τη θητεία του.

Συνήγορος τριών αδελφών: «Εμπλέκονται κι άλλα άτομα»

Σε δηλώσεις του ο εκ των συνηγόρων υπεράσπισης Λευτέρης Καρτσώνας, έξω από το αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, λίγη ώρα μετά την παράδοση των τριών αδερφών επισήμανε ότι «πρώτιστο μέλημά μας ήταν η διασφάλιση της ακεραιότητας των εντολέων μας δεδομένου ότι το κλίμα είναι πολύ δύσκολο και υπάρχει τεράστιο κοινωνικό βάρος στους παράγοντες που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία».

«Η ευθύνη όλων είναι μεγάλη και θα πρέπει όλοι με κοινωνική ενσυναίσθηση να επιτελέσουμε το έργο μας και να φωτίσουμε τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης», είπε ο κ. Κάρτσωνας, συμπληρώνοντας ότι «είναι σίγουρο πως βρισκόμαστε στην αρχή μιας μακράς διαδρομής» και πως πρόκειται για μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τους πάντες «όπως και τους κατηγορημένους, οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή ψυχολογική κατάσταση».

Όπως μάλιστα τόνισε, επιθυμία των τριών κατηγορουμένων ήταν «να προσέλθουν και να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους».

«Υπάρχουν δύο νεκροί, υπάρχουν σοβαρά τραυματισμένοι άνθρωποι, ανέφερε ο κ. Κάρτσωνας που διευκρίνισε πως σκοπός είναι «να διαφωτίσουμε την ανακριτική έρευνα και στο τέλος να υποστούν τις συνέπειες των δεινών της ποινικής κύρωσης, αυτοί που πράγματι έφταιξαν στο βαθμό που έφταιξαν».

Όπως σημειώθηκε, η παράδοση έγινε κατόπιν συνεννόησης με τις αστυνομικές Αρχές, ενώ ορίστηκε και σημείο συνάντησης, «ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή παράδοση, κάτι που επετεύχθη». Χωρίς, όπως τόνισε, να θέλει να επεκταθεί στην ουσία της υπόθεσης, ο συνήγορος υπεράσπισης εξήγησε πως εμπλέκονται κι άλλα άτομα, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει κατατεθεί αποδεικτικό υλικό, καθώς αυτό που προείχε έως τώρα ήταν η άμεση και ασφαλής παράδοση στις Αρχές.

«Τα αποδεικτικά μέσα που αναμένεται να προσκομιστούν προφανώς θα προσκομιστούν τη στιγμή που πρέπει και την ώρα που πρέπει» είπε χαρακτηριστικά, ενώ επισήμανε ότι πρέπει με νηφαλιότητα να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ηρεμία και ταυτόχρονα να συμβάλλουμε στο να υπάρξει αίσθημα ασφαλείας στην κοινωνία».