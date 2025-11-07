Βορίζια: Το ύποπτο εύρημα που εξετάζουν οι Αρχές - Στο «μικροσκόπιο» τα κινητά - Real.gr

Κοντά στην εξιχνίαση της «πυροδότησης του εκρηκτικού μηχανισμού» που προκάλεσε το φονικό στα Βορίζια βρίσκονται οι αρχές.

Το STAR παρουσιάζει ένα ύποπτο εύρημα που εντοπίσθηκε μέσα σε σπηλιά και εξετάζεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σαρώνουν οι αστυνομικοί του «ελληνικού FBI» όλα τα κινητά που βρίσκονταν τη νύχτα της έκρηξης γύρω από το σπίτι των Φραγκιαδακήδων.

Μία μεγάλη υπόθεση ζωοκλοπών, μία βόμβα και επτά πυροβολισμοί οδήγησαν στο μακελειό του περασμένου Σαββάτου.

«Αυτοί χαλούσανε την κατάσταση, όχι εμείς που λένε οι γυναίκες μας», λέει μέλος της οικογένειας των Καργάκηδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, στα χέρια των Αρχών βρίσκεται βίντεο, πιθανότατα τραβηγμένο από κινητό, στο οποίο, αν και δεν διακρίνονται καθαρά τα πρόσωπα, φαίνονται άνδρες να μαζεύουν τα όπλα, να τα τοποθετούν σε ένα όχημα, και στην συνέχεια να απομακρύνονται από το σημείο.

Σημειώνεται πως σε διαφορετικό βίντεο, φαίνονται τα μέλη των δύο οικογενειών, να διαπληκτίζονται λίγο μακριά από το σπίτι που τοποθετήθηκε η βόμβα, πριν από το μακελειό. Στο συγκεκριμένο οπτικό υλικό, τα μέλη ανταλλάσσουν ύβρεις μεταξύ τους, μπροστά σε αστυνομικούς, οι οποίοι μπήκαν στην μέση να τους χωρίσουν.

Οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας θα δώσουν απαντήσεις για το ποιος βρισκόταν λίγο πριν τις 10:30 γύρω από το σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδακήδων που εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Μία μπαταρία, που παραπέμπει σε κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού και εντοπίσθηκε μέσα στη σπηλιά μέλους της οικογένειας του 39χρονου θύματος, εξετάζεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Επίσης, τα κινητά που βρέθηκαν μέσα στις φυλακές Αλικαρνασσού θεωρούν οι αστυνομικοί ότι θα οδηγήσουν σε απαντήσεις για τον ηθικό αυτουργό της έκρηξης.

Όπως καταγγέλλει στο Star η αδελφή του 39χρονου που έπεσε νεκρός στο μακελειό, αμέσως μετά την έκρηξη του σπιτιού το δικό της σπίτι δέχθηκε καταιγισμό πυροβολισμών στην τοιχοποιία είναι εμφανή τα σημάδια που άφησαν οι σφαίρες.

Ζωοκλοπές: Από τα 18 άτομα που κατηγορούνται, τα 13 είναι από τη μία οικογένεια

Ο άνδρας με το παρατσούκλι «Κουνέλος» φέρεται ότι είναι ο κουμανταδόρος της οικογένειας των Καργάκηδων. Βρίσκεται στις φυλακές Αλικαρνασσού, καθώς κατηγορείται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ζωοκλοπών που εξιχνιάσθηκαν στην περιοχή.

Από τα 18 άτομα που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία, τα 13 είναι από αυτή την οικογένεια. Έξι συνελήφθησαν – ανάμεσά τους και μία γυναίκα, αλλά οι δικαστές δεν την προφυλάκισαν γιατί είναι πολύτεκνη.

Τα στελέχη της ασφάλειας Ρεθύμνου διαπιστώσαν ότι οι ζωοκλέφτες τρομοκρατούσαν τα θύματά τους. Οι περισσότεροι βοσκοί είχαν πέσει θύματα ξυλοδαρμού και εκβιασμών για να μην πάνε στην αστυνομία και καταγγείλουν τις κλοπές των ζώων τους.

Τι έχει βρει η ΕΛ.ΑΣ. μετά τις εφόδους σε σπίτια και ποιμνιοστάσια

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών, με τη συνδρομή εξειδικευμένων υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, της Ε.Κ.Α.Μ., της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και άλλων επιχειρησιακών μονάδων (Ο.Π.Κ.Ε. – Τ.Α.Ε.), έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα:

27 έρευνες σε οικίες,

21 έρευνες σε ποιμνιοστάσια και λοιπούς χώρους,

17 προσαγωγές ατόμων που εξετάστηκαν,

καθώς και 352 έλεγχοι σε άτομα και οχήματα, κατά τους οποίους βεβαιώθηκε πλήθος τροχονομικών παραβάσεων.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και λοιπά αντικείμενα, τα οποία έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε συνεργασία με την αρμόδια Ανακριτική Αρχή για τον προσδιορισμό όλων των εμπλεκομένων προσώπων και την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.