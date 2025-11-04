Βορίζια: «Του διέλυσαν το σώμα, ούτε ένα λεπτό δεν έζησε» - Σπαρακτικά τα λόγια της συζύγου του 39χρονου - Real.gr

Σοκαρισμένη παραμένει η ελληνική κοινωνία από το μακελειό στα Βορίζια το περασμένο Σάββατο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο δύο ανθρώπων, ενός 39χρονου άνδρα και μιας 56χρονης γυναίκας.

Η σύζυγος του 39χρονου μίλησε στο MEGA για τον θανόντα σύζυγό της:

«Ένα παλικάρι δύο μέτρα. Ένα παλικάρι δύο μέτρα μου πήραν. Ένα παλικάρι δύο μέτρα. Και δεν σηκώθηκε κανείς από τους δικούς μας, επειδή καταλάβαμε. Λέγαμε: «Εντάξει, τους έχουν διαλύσει το σπίτι. Εντάξει. Άσε τους να ηρεμήσουν και βλέπουμε». Και αντί να ηρεμήσουν οι … στάθηκαν στους δρόμους και «παίζανε» στους ξένους ανθρώπους. Αυτοί σκοτώνονταν μεταξύ τους. Αλλά έτυχε και πέρναγε ο άντρας μου να πάει στα ζώα. Τα ζώα μας είναι από την Λοχριά και ευτυχώς δεν είχα τα κοπέλια μου μέσα. Γιατί τα παίρνει κάθε Σαββατοκύριακο. Τα παίρνει μαζί και τον βοηθούν. Και ευτυχώς είχε πυρετό ο μεγάλος μου γιος. Αλλιώς θα μου είχαν σκοτώσει και τους γιους μου.», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Και άκουγα τις μπαλωθιές. Γιατί ήταν 5 λεπτά και ήμουν έξω και άπλωνα ρούχα. Και βγήκα και ακούω μπαλωθιές και λέω: «Παναγία μου». Και έπαιρνα τηλέφωνα. Και λέω: «Πάρ’τε τον Φανούρη μου». Μην τον βλάψει άνθρωπος. Και έφτασα εκεί πέρα με τα πόδια και πήγα εκεί πέρα στο μνημείο και ήθελαν να μου «παίξουν» και εμένα. Εγώ φώναζα «Φανούρη μου, Φανούρη μου» κι εξαφανίστηκαν. Και πήγα και του φώναζα. Και φώναζα και τον γύρευα και κάνω έτσι και τον βλέπω μέσα στο αμάξι τελειωμένο. Τελειωμένο. Και φώναζα βοήθεια.», πρόσθεσε.

Νεκρό, νεκρό. Εγώ, εγώ τον βρήκα νεκρό μέσα στο αμάξι. Τελειωμένο. Τελειωμένο και φώναζα: «Βοήθεια, βοήθεια. Βοηθήστε με. Βοήθησέ με. Ασθενοφόρα». Ούτε ασθενοφόρο κοπελιά δεν ήρθε.

Δημοσιογράφος : Φτάνετε εκεί, βλέπετε τον άντρα σας νεκρό μέσα στο αμάξι. Οι Φ. ήταν εκεί; Είδατε κανέναν;

: Φτάνετε εκεί, βλέπετε τον άντρα σας νεκρό μέσα στο αμάξι. Οι Φ. ήταν εκεί; Είδατε κανέναν; Ναι, τους είδα όλους. Έφτανα στο μνημείο και με βλέπουν και εγώ φώναζα «Φανούριε, Φανούριε». Και γύρισαν τα πιστόλια να μου «παίξουν» όλοι. Μα δεν κατέχω ποιος Θεός τους έβαλε κάτω από τα σπίτια τους και άλλα γίναμε και εμείς σκοτωμένοι. Και έχω ένα κοπέλι 10 χρονών, ένα κοπέλι 6 χρονών και ένα κοπέλι 3 χρονών και ένα κοπέλι 1,5 και ένα 5 μηνών. Το καταλαβαίνετε; Και θέλανε να μας σκοτώσουν και τους δυο. Και τους δυο θέλανε να μας σκοτώσουν και να αφήσουν τα κοπέλια μας στους δρόμους. Και ήταν 50 νοματέοι και ο άντρας μου σκοτωμένος μέσα στο αμάξι. Και δεν έφτανε που ήταν σκοτωμένος, μου τον «παίζανε» γύρω γύρω από το αμάξι και τον χλευάζανε. Το κατάλαβες;

Δημοσιογράφος : Τι κουβέντες ανταλλάξατε; Τι σας είπαν δηλαδή αυτά τα ανίψια;

: Τι κουβέντες ανταλλάξατε; Τι σας είπαν δηλαδή αυτά τα ανίψια; Δεν μου είπαν πράμα. Μόνο όταν έφτασα φώναζα: «Φανούριε, Φανούριε». Και γύρισαν όλοι τα πιστόλια στη μούρη μου. Ωχ Παναγία μου.

Δημοσιογράφος : Άρα δεν τον βρήκατε έξω από το αμάξι. Ήταν στην θέση του οδηγού πεσμένος μέσα.

: Άρα δεν τον βρήκατε έξω από το αμάξι. Ήταν στην θέση του οδηγού πεσμένος μέσα. Ο Φανούρης δεν κατέβηκε ποτέ από το αμάξι. Την ώρα που έφτανε εκεί τον εκτέλεσαν. Την ώρα που έφτανε εκεί τον εκτέλεσαν. Μου είπε ο ιατροδικαστής πως τον χτυπήσανε και με καλασνικοφ και με πιστόλι. Πάρε στο Ηράκλειο, στο ΠΑΓΝΗ να στα πούνε. Τον διαλύσανε στο σώμα του. Τον διαλύσανε. Δεν πρόλαβε να κάνει… Ούτε το χέρι του να κουνήσει ούτε το κεφάλι του. Αφού το αμάξι ήταν στο πλάι, γιατί σκοτώθηκε και του έφυγε το αμάξι στο πλάι. Μακάρι να είχε προλάβει ο κακομοίρης μου να είχε φύγει από εκεί. Να είχε φύγει, να είχε γλιτώσει. Μου τον σκοτώσανε. Ούτε ένα λεπτό δεν έζησε, μου είπε ο ιατροδικαστής. Ούτε ένα λεπτό. Το καταλαβαίνεις;

Δημοσιογράφος : Πού ήξεραν ότι θα περάσει ο Φανούρης από εκεί και ήταν στημένοι;

: Πού ήξεραν ότι θα περάσει ο Φανούρης από εκεί και ήταν στημένοι; Γιατί κάθε πρωί πάει στα ζώα. Είδαν ότι πέρναγε ο Φανούρης. Όπως κατέβαιναν τον είδαν και τον «τακάρανε». Γιατί μου είπαν ότι ρίχνανε και από τις ταράτσες και από τις σκάλες.

Δημοσιογράφος : Αυτοί όμως είχαν και γυναίκες μαζί τους. Θα διακινδύνευαν να σκοτωθούν, όπως και σκοτώθηκε η Ευαγγελία;

: Αυτοί όμως είχαν και γυναίκες μαζί τους. Θα διακινδύνευαν να σκοτωθούν, όπως και σκοτώθηκε η Ευαγγελία; Αυτή πέθανε από ψηλά που κατεβαίνανε και σκότωσαν τη θεία τους. Αυτοί. Ο άντρας μου τη σκότωσε μέσα από το αμάξι που ήταν νεκρός; Δεν έχεις διαβάσει πώς έγινε; Πώς ρίχνανε από ψηλά; Ο άντρας μου ήταν στο αμάξι μέσα, όχι στις ταράτσες. Τον εκτελέσανε. Αφού σέρνανε γυναίκες. Οι γυναίκες μπορεί να βγήκαν από αλλού. Πάνω σου λέω μπαλωθιάζανε το σπίτι. Κρατούσαν όλοι καλάσνικοφ, πιστόλια.

«Ο άντρας μου ήταν στις Μοίρες, μετά γύρισε στο σπίτι, στα Βορίζια»

Για όσα έγιναν πριν το μακελειό η σύζυγος του 39χρονου περιέγραψε:

Και να πιάσεις κοπελιά να γράψεις, να μην λένε ψέματα στα κανάλια και να έρθουν να μάθουν πρώτα την αλήθεια. Να μάθουν πού ήταν ο άντρας μου. Ο άντρας μου ήταν στις Μοίρες και τον πήρα εγώ κοπελιά. Εγώ. Εγώ τον πήρα κοπελιά. Και του είπα: «Κακομοίρη, τι πράγμα γίνεται στο χωριό. Τα δικά μου κοπέλια γυρίζανε στο χωριό και δεν ήξερα τι έχει γίνει». Έχει άλλοθι. Ήταν εκεί στις Μοίρες. Δεν έχει καμία δουλειά αυτός με τις βόμβες.

Δημοσιογράφος : Και μετά γύρισε στο σπίτι, στα Βορίζια;

: Και μετά γύρισε στο σπίτι, στα Βορίζια; Στο σπίτι και ούτε ξανά αποχώρισε με το αμάξι. Πήρε τα κοπέλια μας στο σπίτι και κλειστήκαμε μέσα και δεν ξαναβγήκαμε. Μόνο το πρωί. Τον πήρα τηλέφωνο και ήταν στις Μοίρες και του λέω: «Φανούρη, άκουσα ένα δυνατό μπουμ. Πού είσαι; Έλα, γιατί τα κοπέλια είναι στο χωριό». Και ούτε τα παιδιά μου είναι μεγάλα. 10 χρονών και 6 χρονών. Μου λέει: «Μαρία, δεν κατέχω. Έρχομαι». Και πήρε τα κοπέλια και ήρθαν 10, 10 και στο σπίτι.

Δημοσιογράφος : Και πότε μάθατε ότι είναι το σπίτι του Γιάννη που βάλανε τα εκρηκτικά. Πότε το μάθατε;

: Και πότε μάθατε ότι είναι το σπίτι του Γιάννη που βάλανε τα εκρηκτικά. Πότε το μάθατε; Γιατί όταν έγινε αυτό, βγήκαν και «παίζανε» πάνω πάνω στης κουνιάδας μου το σπίτι. Και τους παίρνω και τους λέω: «Πού είναι οι μπαλωθιές;» Και μου λέει η κουνιάδα μου: «Μας σκοτώνουν. Κλείσε να πάρω την αστυνομία». Και έπαιρνε η κουνιάδα μου την αστυνομία και δεν ήρθανε.

Δημοσιογράφος : Το βράδυ που κάποιος έριξε εκρηκτικά στο σπίτι του Φ., εσείς λέτε δεν ήταν ο άντρας σας γιατί ήταν αλλού.

: Το βράδυ που κάποιος έριξε εκρηκτικά στο σπίτι του Φ., εσείς λέτε δεν ήταν ο άντρας σας γιατί ήταν αλλού. Ναι, υπάρχουν κάμερες.

Δημοσιογράφος : Μετά οι Φ. ήρθαν στο σπίτι σας ή των συγγενών σας να πυροβολήσουν;

: Μετά οι Φ. ήρθαν στο σπίτι σας ή των συγγενών σας να πυροβολήσουν; Ναι, των συγγενών. Ναι, στα αδέρφια μας επάνω. Στις αδερφές του «παίζανε». Στις αδερφές του «παίζανε». Αλλά δεν βγήκε ούτε ο άντρας μου, ούτε οι κουνιάδοι μου να τους πουν τίποτα. Σεβαστήκαμε ότι κάτι έχει το σπίτι τους μέχρι να βρούνε ποιος είναι. Αλλά να βρείτε ποιος είναι γιατί μας έκαψε. Έκλεισε το σπίτι μου. Και αντί να σεβαστούν ότι μας «παίζανε» και δεν βγήκαν οι άντρες μας να τους σκοτώσουν, σηκώθηκαν το πρωί και τους στήσανε εκεί πέρα ενέδρα την ώρα που έτρεχε στα ζώα και μου τον εκτελέσανε με καλάσνικοφ και με πιστόλι.

«Όταν ακούσαμε για το σπίτι είπαμε δεν έπρεπε να έρθετε στην γειτονιά μας»

Η σύζυγος του 39χρονου αναφέρθηκε και σε ένα παλαιότερο σκηνικό που συνέβη ανάμεσα στις δύο οικογένειες.