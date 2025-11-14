Βορίζια: «Του είχαν στήσει ενέδρα και παίζανε, είχε υπάρξει και άλλο περιστατικό» - Τι είπαν οι γονείς του 39χρονου - Real.gr

Quantcast
Βορίζια: «Του είχαν στήσει ενέδρα και παίζανε, είχε υπάρξει και άλλο περιστατικό» – Τι είπαν οι γονείς του 39χρονου

19:35, 14/11/2025
Τη δική τους εκδοχή για την ημέρα του μακελειού στα Βορίζια περιγράφουν οι γονείς του Φανούρη Καργάκη, του 39χρονου που ήταν ο ένας εκ των δύο θυμάτων.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, κάνουν λόγο για ενέδρα στον γιο τους, αναφέροντας ότι ο ίδιος δεν οπλοφορούσε και κάνουν γνωστό ότι είχε προηγηθεί και άλλο περιστατικό, το οποίο μέσω σασμού, δεν έφτασε ποτέ στην αστυνομία.

«Ο γιος μου μπήκε στο χωριό. Δεν ήθελε ούτε ιστορία, ούτε τίποτα. Έτρεχε να ταΐσει τα πρόβατα και το ευτύχημα είναι που ήταν τα δύο κοπέλια του είχαν πυρετό και δεν τα πήρε. Του είχαν στήσει ενέδρα και παίζανε (σ.σ. πυροβολούσαν) από γύρω γύρω. Βγαίνουν οι τηλεοράσεις και λένε ότι ανταπέδιδαν με πυροβολισμούς. Αυτά είναι όλα ψέματα», ανέφερε ο πατέρας του Φανούρη Καργάκη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη είχαν αρχίσει από το πρωί να πυροβολούν σε σπίτια της δικής τους οικογένειας ενώ όπως τόνισε, δεν βρήκε όπλο όταν έβγαλε το γιο του από το αυτοκίνητό του.

Για ένα σοβαρό επεισόδιο που είχε γίνει πριν από έναν χρόνο σε μια συγκέντρωση για γλέντι όπου είχαν βρεθεί οι δύο οικογένειες, μιλούν οι γονείς του 39χρονου, σημειώνοντας ότι τότε μπήκαν στη μέση οι μεσίτες για να κάνουν σασμό και να μη γίνει γνωστή η συμπλοκή στην αστυνομία.

«Στον ίδιο τόπο που σκότωσαν τον γιο μου, μαχαίρωσαν τον εγγονό μου και μπήκαν μεσίτες να μας βάλουν τα φτιάξουμε, να μην πάμε στην αστυνομία», λέει ο πατέρας του Φανούρη Καργάκη όμως η συμφωνία καταπατήθηκε από την άλλη πλευρά, όπως υποστηρίζει ο ίδιος.

Από την πλευρά του ο αδελφός της 56χρονης νεκρής, Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, υποστηρίζει ότι μέλη της οικογένειας Καργάκη άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ στην αιματηρή συμπλοκή στο χωριό.

«Ούτε απειλούμε, ούτε τίποτα. Θέλουμε να καταλαγιάσει το πράγμα, να λήξει αυτή η τραγωδία που έχει γίνει, αν θέλουν κι αυτοί», ανέφερε ο Γιάννης Φραγκιαδάκης. Περιγράφοντας τι συνέβη τη μοιραία μέρα είπε: «Είχαμε πάει στο σπίτι του ανιψιού μου. Το είχαν ανατινάξει. Κατεβήκαμε στο Κάτω χωριό. Πέρασε ένας με αμάξι, ο άλλος από πάνω με το καλάζνικοφ, ένα – δύο καλάζνικοφ και φτάναμε εδώ στη σκάλα να κατεβούμε στο σπίτι μας πρόλαβε ο άλλος στο δρόμο και έγινε ότι έγινε».

 

 

 

 

19:35 14/11
