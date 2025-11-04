Βορίζια: Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας η κηδεία της 56χρονης στα Χανιά - Ανιχνευτής μετάλλων, drone και ισχυρή αστυνομική παρουσία - Real.gr

Σε ατμόσφαιρα οδύνης τελείται σήμερα στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλλεί στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού, παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή από το βράδυ της Δευτέρας.
Από νωρίς το πρωί, περιπολικά και αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά του ναού και στους γύρω δρόμους, ενώ έχει κλείσει η οδός που οδηγεί στην εκκλησία για λόγους ασφαλείας.
Η αστυνομία έχει εγκαταστήσει ανιχνευτή μετάλλων στην είσοδο του ναού, ενώ σκύλος ανίχνευσης εκρηκτικών υλών ερεύνησε τον προαύλιο χώρο και το εσωτερικό της εκκλησίας, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε απρόοπτο.
Στον ουρανό του Αλικιανού πετά drone της αστυνομίας ώστε να υπάρχει πλήρης επιχειρησιακός έλεγχος κατά τη διάρκεια της τελετής.
Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο του Αλικιανού, δίπλα στον σύζυγό της, που είχε φύγει από τη ζωή πριν από δύο χρόνια. Οι συγγενείς της 56χρονης, που βρίσκονται στο χωριό από χθες το βράδυ, παραμένουν συντετριμμένοι από την άδικη απώλεια της γυναίκας που βρέθηκε τυχαία στο σημείο του μακελειού και έπεσε θύμα μιας διαμάχης στην οποία δεν είχε καμία ανάμειξη.
