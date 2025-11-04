Βορίζια: Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας η κηδεία της 56χρονης στα Χανιά - Ανιχνευτής μετάλλων, drone και ισχυρή αστυνομική παρουσία - Real.gr

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό των τριών αδερφών - Υπό αστυνομικό κλοιό σήμερα στα Χανιά η κηδεία της 56χρονης

Σε ατμόσφαιρα οδύνης τελείται σήμερα στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλλεί στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού, παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή από το βράδυ της Δευτέρας.

Από νωρίς το πρωί, περιπολικά και αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά του ναού και στους γύρω δρόμους, ενώ έχει κλείσει η οδός που οδηγεί στην εκκλησία για λόγους ασφαλείας.

Η αστυνομία έχει εγκαταστήσει ανιχνευτή μετάλλων στην είσοδο του ναού, ενώ σκύλος ανίχνευσης εκρηκτικών υλών ερεύνησε τον προαύλιο χώρο και το εσωτερικό της εκκλησίας, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε απρόοπτο.

Στον ουρανό του Αλικιανού πετά drone της αστυνομίας ώστε να υπάρχει πλήρης επιχειρησιακός έλεγχος κατά τη διάρκεια της τελετής.