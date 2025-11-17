Βουλή: Διαβιβάστηκε μήνυση του Κώστα Βαξεβάνη - Real.gr

Τι περιλαμβάνει η δικογραφία.

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

Δικογραφία σε βάρος του υφυπουργού στον πρωθυπουργό, Γιώργου Μυλωνάκη, έπειτα από μήνυση που υπέβαλε εναντίον του ο εκδότης Κώστας Βαξεβάνης διαβιβάστηκε στη Βουλή με τη διαδικασία του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

Σύμφωνα με πηγές της Βουλής ο φάκελος περιλαμβάνει μόνο τη μηνυτήρια αναφορά του κ. Βαξεβάνη και αποσπάσματα δημοσιευμάτων χωρίς να γίνεται καμία ποινική αξιολόγηση και αφορά το σημείωμα Βάρρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τις δηλώσεις του βουλευτή Μαγνησίας με τη ΝΔ, Χρήστου Μπουκώρου, περί ενημέρωσης του από το Μέγαρο Μαξίμου σε σχέση με την ύπαρξή του στις επισυνδέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η μήνυση αφορά σε παράβαση καθήκοντος, παραβίαση δικαστικού και υπηρεσιακού απορρήτου, παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.