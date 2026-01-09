Βουλή-Ν/σ για τις ΕΔ: Απαλλαγή από τη στράτευση για νέους με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, σε ποσοστό αναπηρίας 67% - Real.gr

Κατατέθηκε από τον υπουργό Εθνικής 'Αμυνας Νίκο Δένδια νομοτεχνική βελτίωση στο νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, με την οποία επεκτείνεται διατύπωση στα άρθρα για την στράτευση κατά τρόπο «ώστε να προστεθεί περίπτωση κατά την οποία παιδιά που έχουν διαγνωστεί με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, σε ποσοστό αναπηρίας, τουλάχιστον 67%, να έχουν τη δυνατότητα να απαλλάσσονται είτε με την πρόσκληση στο στράτευμα είτε μετά από αυτή».

«Για το θέμα αυτό, το σύνολο της εθνικής αντιπροσωπείας αλλά και εγώ, έχουμε μια πολύ μεγάλη ευαισθησία και αν αυτή η διατύπωση δεν είναι αρκετή για να λύσει το πρόβλημα, θα επανανομοθετήσουμε και θα το λύσουμε. Ο αυτισμός είναι κάτι σχετικά καινούργιο και η επιστήμη συνεχώς αποκτά περισσότερη γνώση γι΄αυτό και κατά συνέπεια οι διατυπώσεις των νομοθετημάτων μπορεί να μην είναι επαρκείς», είπε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας και δήλωσε ότι το υπουργείο είναι ανοιχτό, αφού μελετήσει το θέμα, να φέρει ειδική νομοθετική ρύθμιση και για την εισαγωγή υποψηφίων με δυσλεξία στις στρατιωτικές σχολές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ