«Βουτιά» της θερμοκρασίας στην Κ. Μακεδονία – Εκατοντάδες πτώσεις δέντρων λόγω των θυελλωδών ανέμων - Real.gr

«Βουτιά» έκανε ο υδράργυρος στην Κεντρική Μακεδονία και σε αρκετές περιοχές το θερμόμετρο έπεσε αρκετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν.

Νωρίς το πρωί, το θερμόμετρο έδειχνε στους -9 βαθμούς Κελσίου στον Λαϊλιά Σερρών, στους -8 στο Οχυρό Νευροκοπίου και -7 στην πόλη της Φλώρινας και τα Γρεβενά.

Στους -6 ήταν η θερμοκρασία στο Νευροκόπι Δράμας, στη Νεάπολη Κοζάνης και στο Νέο Καύκασο Γρεβενών, στους -5 στην Πτολεμαΐδα στους -4 στον Άγιο Δημήτριο Ολύμπου και στους -2 στην Καστοριά και -1 στην Κοζάνη.

Στη Θεσσαλονίκη, το θερμόμετρο έδειχνε, στις 8 το πρωί, 4 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην περιφερειακή ενότητα η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στην περιοχή του Λαγκαδά, με μηδέν βαθμούς Κελσίου.

Λόγω των θυελλωδών ανέμων που επικράτησαν σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, από το πρωί της Κυριακής, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχτηκε συνολικά 710 κλήσεις. Οι 141 αφορούσαν κοπές δέντρων που έπεσαν από τον αέρα, ενώ έγιναν και 55 αφαιρέσεις αντικειμένων, όπως τέντες, κάγκελα κ.ά. που είτε ξηλώθηκαν, είτε «πέταξαν» από τους ανέμους.